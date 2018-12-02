Крымский и московский отели подтвердили звание лучших в мире

Крымский Mriya Resort & Spa завоевывает награды World Travel Awards четвертый год подряд Mriya Resort & Spa

Крымский курорт Mriya Resort & Spa и московский отель Swissotel Krasnye Holmy стали победителями премии World Travel Awards, одной из главных мировых профессиональных наград в сфере туристического рынка. Также организаторы наградили Санкт-Петербург и авиакомпанию «Аэрофлот».

Mriya Resort & Spa выиграл три премии: лучший курорт, семейный курорт с виллами и люксовый курорт с виллами. Крымский курорт признается лучшим в своих категориях с момента открытия. В 2014 г. его наградили как лучший новый европейский курорт, затем несколько раз отмечали как лучший в Европе и в мире. В прошлом году на мировом уровне он завоевал одну премию - лучший курорт, в этом году уже выигрывал четыре награды на европейском уровне (по правилам World Travel Awards лучших определяют сначала отдельно по каждому континенту, затем проводится финальная церемония).

Стоимость курорта, включающего 422 номера и виллы и расположенного на территории 27 га, составила $300 млн. В пиковые месяцы в Mriya Resort недостаток номеров, в марте – загрузка 80%, а в низкий сезон - порядка 50%, рассказывал в интервью «Ведомостям» Грант Бабасян, генеральный директор Mriya Resort & Spa. По его словам, курорт реализует специальную маркетинговую программу по продвижению в Европе, но основными клиентами остаются россияне. Успехи этого года в Mriya Resort & Spa связывают с развитием курорта. Например, в этом году на курорте заработали новый косметологический центр, самый большой в России японский сад и большой детский парк, готовится к открытию бальнеологический комплекс, рассказывал после европейской премии в июле этого года генеральный менеджер курорта Самвел Саруханян.

В ноябре этого года оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA – ООО «Гарант-СВ» (принадлежит Сбербанку) и сам комплекс попали под санкции США, связанные с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе, в числе девяти юридических и трех физических лиц. На запрос «Ведомостей», как изменились число иностранных туристов и работа курорта после введения санкций, в Mriya Resort & Spa не ответили. На сайте World Travel Awards территориальная принадлежность курорта России или Украине, как и в прошлые годы, не обозначена.

Swissotel Krasnye Holmy выиграл две награды - «Лучший городской отель класса люкс» и «Лучший высотный панорамный ресторан». Для отеля это не первые победы на мировом уровне: он получал World Travel Awards в разных номинациях в 2008, 2011 и 2012 гг.

Еще два российских победителя также подтвердили свои звания лучших в мире. Санкт-Петербург вновь признан самым привлекательным культурно-туристическим направлением. Его соперниками по номинации были Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Кито, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней и Венеция. «Аэрофлот» был назван лучшим в категориях «Лучший авиабренд» и «Лучший бизнес-класс».

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 г., награды присуждаются более чем в 100 номинациях. Награждение проходит в несколько этапов. Сначала жюри определяет лучших на всех континентах, параллельно выбирая победителей на локальном уровне (почти в каждой стране). Затем на финальной церемонии называют лучших в мире. В число победителей этого года вошли Armani Hotel Dubai (лучший отель года), The Peninsula Paris (отель класса люкс), The Dorchester (отель-достопримечательность) Grosvenor House Dubai (бизнес-отель), Corinthia Hotel Lisbon (городской отель), Olissippo Lapa Palace Hotel (лучший классический отель), Pullman Timi Ama Sardegna (лучший островной курорт).