Главный ресторанный рейтинг мира составил гид по России
Британское издание Restaurant Magazine, ежегодно публикующее самый известный сейчас широкой публике рейтинг лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants, сделало гид по самым интересным ресторанам и барам по всему миру. В первый вариант 50 Best Discovery попали более 1600 заведений из 75 стран.
Россию в 50 Best Discovery представляют Москва и Санкт-Петербург. От Москвы включены 10 заведений, от Санкт-Петербурга – семь. Особенных сюрпризов гид не содержит: многие заведения, упомянутые в 50 Best Discovery, ранее уже попадали в поле зрения экспертов The World’s 50 Best Restaurants. В нем есть все участники рейтинга лучших ресторанов этого года: московские White Rabbit, Twins Garden и Selfie, петербургские Harvest и «Кококо». Есть там и единственный российский бар, включенный в The World’s 50 Bars (рейтинг лучших баров, также составляемый Restaurant Magazine), – петербургский El Copitas. В список рекомендованных для посещения мест в Москве также попал ресторан «Кафе Пушкинъ». Ранее он был отмечен в расширенном рейтинге (вторая половина) The World’s 50 Best Restaurants в 2007 и 2011 г. Еще три заведения – из архивов The World’s 50 Bars: московские бары Chainaya. Tea & Cocktails, Delicatessen и City Space.
White Rabbit, входящий в группу White Rabbit Family Бориса Зарькова, впервые оказался в топ-50 в 2015 г. на 23-м месте и тогда же заслужил отдельную награду Highest New Entry, которую присуждают за самый впечатляющий прорыв года и самое высокое место из тех ресторанов, что оказались в топ-50 в первый раз. Затем White Rabbit попадал на 18-е место в 2016 г., 23-е – в 2017 г. и 15-е – в 2018 г. Концепция White Rabbit – современная интерпретация русской кухни, блюда из сезонных российских продуктов. В Twins Garden его шефы и совладельцы, братья Иван и Сергей Березуцкие, также делают акцент на российских продуктах, многие из которых – рыбу, овощи и травы, молоко и молочные продукты – они производят на собственной ферме в Калужской области. Впервые Березуцких включили в рейтинг в 2016 г., тогда их прежний ресторан Twins (сейчас закрыт) занял 75-ю строчку. Twins Garden попал на 72-е место в прошлом году, через полгода после открытия. «Кафе Пушкинъ» открыто в 1999 г. Интерьеры ресторана стилизованы под XIX в., в здании есть библиотека с книгами, изданными в XVIII–XIX вв. Шеф-повар Андрей Махов готовит русскую дворянскую кухню, средний чек ресторана – 3500 руб.
Впервые в списки Restaurant Magazine попали рестораны AQ Kitchen, Buro Tsum и «Северяне». AQ Kitchen – ресторан обладателя звезды Michelin шефа Адриана Кетгласа, открыт в 2015 г. В 2017 г. он получил оценку в три поварских колпака от русского издания ресторанного гида Gault & Millau, основного конкурента гида Michelin. Рестораном «Северяне» управляет Илья Тютенков (совладелец Pinch. «Уголек», Uilliam's), шеф – Георгий Троян. «В зале стоит традиционная русская печка, но не ждите традиционной еды. Георгий Троян не любит воспроизводить национальное наследие, он скорее выбирает и переосмысливает лучшие элементы родной кухни», – описывают еду «Северян» в 50 Best Discovery. Buro Tsum – самый новый из московских ресторанов, включенных в гид. Расположенный на пятом этаже ЦУМа ресторан привлек экспертов по совокупности факторов: его хвалят как за интерьер и вид на Москву, так и за кухню Владимира Чистякова (от современной российской классики до блюд с азиатским колоритом).
Петербургская ресторанная индустрия догоняет московскую – об этом последние год-два говорят все участники индустрии. Результаты 50 Best Discovery это подтверждают: число включенных заведений в обеих столицах сопоставимо.
Самые титулованные петербургские заведения в 50 Best Discovery на сегодняшний момент – Harvest и «Кококо». Летом они были включены в расширенную часть рейтинга The World’s Best Restaurants, они заняли соответственно 92-е и 104-е места.
Ресторан «Кококо» открылся в 2012 г. С апреля 2016 г. он работает в отеле So Sofitel (на момент открытия отель управлялся под брендом W). Кухня шефа «Кококо» Игоря Гришечкина выстроена на современном прочтении русской кухни. Его главной отличительной чертой как шеф-повара стала работа с фермерскими и сезонными продуктами, собранными, выловленными или произведенными в Северо-Западном регионе России в текущее время года.
Harvest – ресторан Дмитрия Блинова, шеф-повара и сооснователя ресторанной группы Duoband. В 50 Best Discovery попали еще два его ресторана – DUO Gastrobar и Tartarbar. Концепция Harvest – первый в Петербурге ресторан с особым отношением к овощам, рассказывал Блинов «Ведомостям». Основой меню стали овощи, но ресторан не вегетарианский – в меню также включены морепродукты, рыба и немного мясных блюд. Но главные хиты все-таки овощи: вяленая свекла с сыром страккино, запеченная тыква с подсоленным творогом и тыквенными семечками, овощной хлеб, половина кочана капусты шпиц, пирог из цветной капусты с соусом из сморчков.
Ресторан Birch придумали четыре шеф-повара – Арслан и Мурад Бердиевы, Татьяна Крякунова и Александр Санжимитупов. Его кухню они описывают как авторскую европейскую с азиатским акцентом. В Bourgeois Bohemians кухней руководит Артем Гребенщиков. «Шеф использует русское гастрономическое наследие, французские техники, добавляет немного Скандинавии. Удовольствие деликатное и уравновешенное, а правильно подобранные вина делают стопроцентным», – описывают Bourgeois Bohemians в 50 Best Discovery.