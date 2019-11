Главный ресторанный рейтинг мира составил гид по России

Россию в 50 Best Discovery представляют Москва и Санкт-Петербург. От Москвы включены 10 заведений, от Санкт-Петербурга – семь. Особенных сюрпризов гид не содержит: многие заведения, упомянутые в 50 Best Discovery, ранее уже попадали в поле зрения экспертов The World’s 50 Best Restaurants. В нем есть все участники рейтинга лучших ресторанов этого года: московские White Rabbit, Twins Garden и Selfie, петербургские Harvest и «Кококо». Есть там и единственный российский бар, включенный в The World’s 50 Bars (рейтинг лучших баров, также составляемый Restaurant Magazine), – петербургский El Copitas. В список рекомендованных для посещения мест в Москве также попал ресторан «Кафе Пушкинъ». Ранее он был отмечен в расширенном рейтинге (вторая половина) The World’s 50 Best Restaurants в 2007 и 2011 г. Еще три заведения – из архивов The World’s 50 Bars: московские бары Chainaya. Tea & Cocktails, Delicatessen и City Space.