Главный ресторанный рейтинг мира составил гид по России

White Rabbit, входящий в группу White Rabbit Family Бориса Зарькова, впервые оказался в топ-50 в 2015 г. на 23-м месте и тогда же заслужил отдельную награду Highest New Entry, которую присуждают за самый впечатляющий прорыв года и самое высокое место из тех ресторанов, что оказались в топ-50 в первый раз. Затем White Rabbit попадал на 18-е место в 2016 г., 23-е – в 2017 г. и 15-е – в 2018 г. Концепция White Rabbit – современная интерпретация русской кухни, блюда из сезонных российских продуктов. В Twins Garden его шефы и совладельцы, братья Иван и Сергей Березуцкие, также делают акцент на российских продуктах, многие из которых – рыбу, овощи и травы, молоко и молочные продукты – они производят на собственной ферме в Калужской области. Впервые Березуцких включили в рейтинг в 2016 г., тогда их прежний ресторан Twins (сейчас закрыт) занял 75-ю строчку. Twins Garden попал на 72-е место в прошлом году, через полгода после открытия. «Кафе Пушкинъ» открыто в 1999 г. Интерьеры ресторана стилизованы под XIX в., в здании есть библиотека с книгами, изданными в XVIII–XIX вв. Шеф-повар Андрей Махов готовит русскую дворянскую кухню, средний чек ресторана – 3500 руб.