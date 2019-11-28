Стиль жизни

Главный ресторанный рейтинг мира составил гид по России

В него включены 17 заведений Москвы и Санкт-Петербурга
Анна Шилова
Анна Шилова
Гид&nbsp;50 Best Discovery рекомендует 17 российских ресторанов и баров /Café Pushkin

Британское издание Restaurant Magazine, ежегодно публикующее самый известный сейчас широкой публике рейтинг лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants, сделало гид по самым интересным ресторанам и барам по всему миру. В первый вариант 50 Best Discovery попали более 1600 заведений из 75 стран.

Россию в 50 Best Discovery представляют Москва и Санкт-Петербург. От Москвы включены 10 заведений, от Санкт-Петербурга – семь. Особенных сюрпризов гид не содержит: многие заведения, упомянутые в 50 Best Discovery, ранее уже попадали в поле зрения экспертов The World’s 50 Best Restaurants. В нем есть все участники рейтинга лучших ресторанов этого года: московские White Rabbit, Twins Garden и Selfie, петербургские Harvest и «Кококо». Есть там и единственный российский бар, включенный в The World’s 50 Bars (рейтинг лучших баров, также составляемый Restaurant Magazine), – петербургский El Copitas. В список рекомендованных для посещения мест в Москве также попал ресторан «Кафе Пушкинъ». Ранее он был отмечен в расширенном рейтинге (вторая половина) The World’s 50 Best Restaurants в 2007 и 2011 г. Еще три заведения – из архивов The World’s 50 Bars: московские бары Chainaya. Tea & Cocktails, Delicatessen и City Space.

White Rabbit, входящий в группу White Rabbit Family Бориса Зарькова, впервые оказался в топ-50 в 2015 г. на 23-м месте и тогда же заслужил отдельную награду Highest New Entry, которую присуждают за самый впечатляющий прорыв года и самое высокое место из тех ресторанов, что оказались в топ-50 в первый раз. Затем White Rabbit попадал на 18-е место в 2016 г., 23-е – в 2017 г. и 15-е – в 2018 г. Концепция White Rabbit – современная интерпретация русской кухни, блюда из сезонных российских продуктов. В Twins Garden его шефы и совладельцы, братья Иван и Сергей Березуцкие, также делают акцент на российских продуктах, многие из которых – рыбу, овощи и травы, молоко и молочные продукты – они производят на собственной ферме в Калужской области. Впервые Березуцких включили в рейтинг в 2016 г., тогда их прежний ресторан Twins (сейчас закрыт) занял 75-ю строчку. Twins Garden попал на 72-е место в прошлом году, через полгода после открытия. «Кафе Пушкинъ» открыто в 1999 г. Интерьеры ресторана стилизованы под XIX в., в здании есть библиотека с книгами, изданными в XVIII–XIX вв. Шеф-повар Андрей Махов готовит русскую дворянскую кухню, средний чек ресторана – 3500 руб.

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Стиль жизни

Впервые в списки Restaurant Magazine попали рестораны AQ Kitchen, Buro Tsum и «Северяне». AQ Kitchen – ресторан обладателя звезды Michelin шефа Адриана Кетгласа, открыт в 2015 г. В 2017 г. он получил оценку в три поварских колпака от русского издания ресторанного гида Gault & Millau, основного конкурента гида Michelin. Рестораном «Северяне» управляет Илья Тютенков (совладелец Pinch. «Уголек», Uilliam's), шеф – Георгий Троян. «В зале стоит традиционная русская печка, но не ждите традиционной еды. Георгий Троян не любит воспроизводить национальное наследие, он скорее выбирает и переосмысливает лучшие элементы родной кухни», – описывают еду «Северян» в 50 Best Discovery. Buro Tsum – самый новый из московских ресторанов, включенных в гид. Расположенный на пятом этаже ЦУМа ресторан привлек экспертов по совокупности факторов: его хвалят как за интерьер и вид на Москву, так и за кухню Владимира Чистякова (от современной российской классики до блюд с азиатским колоритом).

 

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Петербургская ресторанная индустрия догоняет московскую – об этом последние год-два говорят все участники индустрии. Результаты 50 Best Discovery это подтверждают: число включенных заведений в обеих столицах сопоставимо.

Самые титулованные петербургские заведения в 50 Best Discovery на сегодняшний момент – Harvest и «Кококо». Летом они были включены в расширенную часть рейтинга The World’s Best Restaurants, они заняли соответственно 92-е и 104-е места.

Ресторан «Кококо» открылся в 2012 г. С апреля 2016 г. он работает в отеле So Sofitel (на момент открытия отель управлялся под брендом W). Кухня шефа «Кококо» Игоря Гришечкина выстроена на современном прочтении русской кухни. Его главной отличительной чертой как шеф-повара стала работа с фермерскими и сезонными продуктами, собранными, выловленными или произведенными в Северо-Западном регионе России в текущее время года. 

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Harvest – ресторан Дмитрия Блинова, шеф-повара и сооснователя ресторанной группы Duoband. В 50 Best Discovery попали еще два его ресторана – DUO Gastrobar и Tartarbar. Концепция Harvest – первый в Петербурге ресторан с особым отношением к овощам, рассказывал Блинов «Ведомостям». Основой меню стали овощи, но ресторан не вегетарианский – в меню также включены морепродукты, рыба и немного мясных блюд. Но главные хиты все-таки овощи: вяленая свекла с сыром страккино, запеченная тыква с подсоленным творогом и тыквенными семечками, овощной хлеб, половина кочана капусты шпиц, пирог из цветной капусты с соусом из сморчков.

Ресторан Birch придумали четыре шеф-повара – Арслан и Мурад Бердиевы, Татьяна Крякунова и Александр Санжимитупов. Его кухню они описывают как авторскую европейскую с азиатским акцентом. В Bourgeois Bohemians кухней руководит Артем Гребенщиков. «Шеф использует русское гастрономическое наследие, французские техники, добавляет немного Скандинавии. Удовольствие деликатное и уравновешенное, а правильно подобранные вина делают стопроцентным», – описывают Bourgeois Bohemians в 50 Best Discovery.

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