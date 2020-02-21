В Крым пойдут поезда из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска

Первый поезд из Мурманска в Симферополь отправится в путь 25 апреля и проследует через Обозёрск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку (Нижний Новгород), Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Из Кисловодска в Симферополь прямое железнодорожное сообщение стартует 29 апреля, поезд пройдет через Пятигорск, Минеральные воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар. Из Екатеринбурга в Симферополь можно будет добраться по двум маршрутам: через Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и через Казань, Саранск, Пензу. Первый состав из Екатеринбурга отправится 25 апреля через Самару.