В Крым пойдут поезда из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска
В конце апреля 2020 г. из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска начнут курсировать поезда в Симферополь и обратно, заявили в в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Билеты на новые направления можно будет купить с 25 февраля.
Первый поезд из Мурманска в Симферополь отправится в путь 25 апреля и проследует через Обозёрск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку (Нижний Новгород), Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Из Кисловодска в Симферополь прямое железнодорожное сообщение стартует 29 апреля, поезд пройдет через Пятигорск, Минеральные воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар. Из Екатеринбурга в Симферополь можно будет добраться по двум маршрутам: через Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и через Казань, Саранск, Пензу. Первый состав из Екатеринбурга отправится 25 апреля через Самару.
Также в конце апреля появится прямой поезд из Москвы в Севастополь через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. В начале мая будут ходить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию и обратно, а летом поезда по этим направлениям будут отправляться ежедневно.
По словам генерального директора транспортной компании «Гранд сервис экспресс» Александра Ганова, с момента открытия железнодорожного движения в Крым 23 декабря 2019 г., уже более 130 тысяч пассажиров воспользовались поездами «Таврия» (так называются все поезда оператора в этом направлении).