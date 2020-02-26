Оборот от продаж Ozon вырос на 93% в прошлом году

На ускорение роста повлияло увеличение частоты покупок, динамика чека, расширение ассортимента и запуск специальных сервисов для клиентов. Например, из общей массы 6,2 млн заказов (около 20% от общего объема доставок) в 2019 г. сделали пользователи подписки Ozon Premium. Чек заказа по такой подписке в несколько раз был выше обычного, в его заказе были представлены в среднем 6-7 товаров. Держатели карты Ozon.Card совершают четыре и более заказов в месяц, что, по данным компании, является высоким показателем лояльности.