Оборот от продаж Ozon вырос на 93% в прошлом году
В 2019 г. оборот от продаж онлайн-ритейлера Ozon увеличился на 93% и составил 80,7 млрд.руб. с НДС, говорится в отчетности компании.
Число доставленных заказов выросло в 2,1 раза, до 32,3 млн. Всего в отчетном периоде было доставлено около 144 млн товаров. Как отмечается в пресс-релизе компании, россияне все чаще осуществляют покупки онлайн, нередко они объединяют в одном заказе несколько категорий товаров — от книг и электроники до продуктов питания и товаров 18+.
На ускорение роста повлияло увеличение частоты покупок, динамика чека, расширение ассортимента и запуск специальных сервисов для клиентов. Например, из общей массы 6,2 млн заказов (около 20% от общего объема доставок) в 2019 г. сделали пользователи подписки Ozon Premium. Чек заказа по такой подписке в несколько раз был выше обычного, в его заказе были представлены в среднем 6-7 товаров. Держатели карты Ozon.Card совершают четыре и более заказов в месяц, что, по данным компании, является высоким показателем лояльности.
Более 70% ассортимента Ozon формируют селлеры маркетплейса — на конец 2019 г. около 6 500 компаний активно продавали свои товары на площадке онлайн-ритейлера.
В отчетном периоде Ozon нарастил площади своих фулфилмент-фабрик более чем вдвое, почти до 200 000 кв.м. Сеть выдачи Ozon с учетом собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи увеличилась втрое, до 16 651 точки.