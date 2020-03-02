Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит свою работу
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает свою работу. Компания уже уведомила о этом своих франчайзи-партнеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании к ним и экспертов рынка недвижимости.
«Красный куб» отказывается от работы по авансовой системе и кредитования партнеров и расторгает договор комиссии, говорится в обращении к франчайзи, копия которого имеется в распоряжении газеты. С марта 2020 г. перестает работать бонусная программа сети. О том, что сеть освобождает помещения в Москве и регионах, газете также рассказал собеседник на рынке недвижимости. Франчайзи рассказали, что получили и предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени от компании и намерены оспаривать их в суде.
Компания «Красный куб» основана в 1996 г. В 2007 г. сеть магазинов подарков насчитывала 200 торговых точек, сейчас их — 16. По данным ЕГРЮЛ, в марте 2019 г. бывший основной владелец компании Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, который ранее владел 24% в связанном с сетью ООО «Торговые инновации».
Собеседники газеты отмечают, что из-за низкой конкуренции в сегменте «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат, в то время как на рынке появлялись новые сети, специализирующиеся на подарках и сувенирах. Их также все чаще заказывают на онлайн-площадках, таких как AliExpress, Ozon и Wildberries. Кроме того, россияне чаще стали дарить гаджеты вместо традиционных подарков.