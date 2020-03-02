Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит свою работу

«Красный куб» отказывается от работы по авансовой системе и кредитования партнеров и расторгает договор комиссии, говорится в обращении к франчайзи, копия которого имеется в распоряжении газеты. С марта 2020 г. перестает работать бонусная программа сети. О том, что сеть освобождает помещения в Москве и регионах, газете также рассказал собеседник на рынке недвижимости. Франчайзи рассказали, что получили и предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени от компании и намерены оспаривать их в суде.