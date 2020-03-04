Популярность онлайн-покупок продуктов выросла более чем в два раза

Доля тех, кто заказывает готовую еду из ресторанов в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась с 18% в ноябре 2018 г. до 33% в феврале 2020-го. Треть из них делают заказ по телефону, звоня в ресторан, 23% через Delivery Club, 20% — с помощью приложения «Яндекс.Еда», остальные — через другие сервисы. При этом 40% опрошенных готовы заплатить за доставку не более 50–100 руб., а остальные считают, что доставка должна быть бесплатной.