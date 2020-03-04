Популярность онлайн-покупок продуктов выросла более чем в два раза
Доля покупателей продуктов в онлайн-супермаркетах выросла с 7 до 18%, средний чек онлайн-покупок втрое выше, чем при покупках в торговых сетях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса инвестиционного банка HSBS.
Опрос проводился в февраля 2020 г. в Москве, опрашивалось 1,3 тысячи респондентов. В отчете с результатами исследования его данные сравниваются с данными аналогичного опроса в ноябре 2018 г. По данным опроса, высокой остается доля тех, кто никогда не совершал онлайн покупки еды — 36%. При этом лишь 11% (против 30% в 2018 г.) никогда не пользовались агрегаторами такси для их онлайн-заказа.
В отчете отмечается, что средний чек в онлайн-супермаркетах — 1591 руб. против 530 рублей в сетевых магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит». Наиболее популярными для заказа продуктов онлайн-магазинами согласно опросу стали «Перекресток», Ozon , «Ашан», сервис «Яндекс.Лавка».
Доля тех, кто заказывает готовую еду из ресторанов в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась с 18% в ноябре 2018 г. до 33% в феврале 2020-го. Треть из них делают заказ по телефону, звоня в ресторан, 23% через Delivery Club, 20% — с помощью приложения «Яндекс.Еда», остальные — через другие сервисы. При этом 40% опрошенных готовы заплатить за доставку не более 50–100 руб., а остальные считают, что доставка должна быть бесплатной.