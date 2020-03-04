Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов

В частности, «Ростех» предлагает распространить такой механизм на закупки готовой к использованию радиоэлектроники (как отдельных видов оборудования, так и сложных системных проектов), заявил РБК представитель корпорации. По его словам, речь идет о праве, а не об обязанности заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. Заказчик должен сам решать, какую именно продукцию и с использованием каких механизмов ему выгоднее приобрести.