Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Михаила Мишустина разрешить государственным и муниципальным заказчикам (госорганам, школам, больницам и другим получателям бюджетных средств) приобретать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика на срок до двух лет, пишет РБК со ссылкой на письмо топ-менеджера, направленное председателю правительства 14 февраля.
В частности, «Ростех» предлагает распространить такой механизм на закупки готовой к использованию радиоэлектроники (как отдельных видов оборудования, так и сложных системных проектов), заявил РБК представитель корпорации. По его словам, речь идет о праве, а не об обязанности заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. Заказчик должен сам решать, какую именно продукцию и с использованием каких механизмов ему выгоднее приобрести.
В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями. По словам представителя «Ростеха», речь идет о поправках Минпромторга к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В пресс-службе правительства отказались от комментариев.
Ранее Минпромторг по поручению вице-премьера Юрия Борисова подготовил поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», писал РБК со ссылкой на копию документа. Сам документ не был направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС, утверждали источники издания. По данным РБК, подготовленные поправки жестко ограничивают участие иностранцев в закупках для госнужд.