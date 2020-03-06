«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства. Бренд может перейти структурам Сити Инвест Банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к процедуре банкротства и материалы арбитражных судебных дел.
Основной кредитор «Деки» — банк ВТБ — через Арбитражный суд Новгородской области попытался запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ФИПС) регистрировать договор о передаче прав на «Николу». По данным ФИПС, владельцем бренда «Никола» является кипрская Mediapoint. Она, как и «Дека», ранее принадлежала бизнесмену Николаю Левицкому. По показаниям Левицкого, данным им в суде, контроль над Mediapoint перешел по трастовому соглашению Сити Инвест Банку. В феврале Mediapoint обратилась в ФИПС с заявлением о передаче прав на «Николу» третьей стороне. Как сообщил представитель Роспатента Денис Савченко, заявление будет рассмотрено в течение 45 рабочих дней.
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин оценивает стоимость «Николы» в 2,9 млрд руб. на основе средней выручки «Деки» за пять лет и наценки за бренд. По мнению аналитика, бренд может быть интересен крупным производителям напитков, таким как Coca-Cola и PepsiCo. По словам собеседника газеты, близкого к процедуре банкротства «Деки», права на «Николу» могут получить компании, связанные с Сити Инвест Банком, в их числе ООО «Декалитр». Оно занималось продажей продукции «Деки».
По оценкам самой «Деки», в 2017 г. она занимала 35% российского рынка кваса, на квас «Никола» приходилось 15,4% продаж напитка в России. По данным GfK, «Никола» занимает четвертое место по продаже кваса в России в натуральном выражении после «Русского дара» (PepsiCo), «Очаковского» («Очаково») и «Желтой бочки» («Трехсосенский»). В 2018 г. компания получила 393,1 млн руб. чистого убытка. В мае 2019 г. в отношении ее была введена процедура наблюдения. Кроме ВТБ с долгом 692 млн руб. в реестр кредиторов «Деки» входит Юникредит-банк (213 млн руб.) и Промсвязьбанк (99,4 млн руб.). Сити Инвест Банк с долгом в 2,5 млрд руб. в число кредиторов не вошел.