«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

По оценкам самой «Деки», в 2017 г. она занимала 35% российского рынка кваса, на квас «Никола» приходилось 15,4% продаж напитка в России. По данным GfK, «Никола» занимает четвертое место по продаже кваса в России в натуральном выражении после «Русского дара» (PepsiCo), «Очаковского» («Очаково») и «Желтой бочки» («Трехсосенский»). В 2018 г. компания получила 393,1 млн руб. чистого убытка. В мае 2019 г. в отношении ее была введена процедура наблюдения. Кроме ВТБ с долгом 692 млн руб. в реестр кредиторов «Деки» входит Юникредит-банк (213 млн руб.) и Промсвязьбанк (99,4 млн руб.). Сити Инвест Банк с долгом в 2,5 млрд руб. в число кредиторов не вошел.