Fortum, BASF и «Норникель» создадут кластер переработки аккумуляторов в Финляндии

Благодаря покупке финской компании Crisolteq, специализирующейся на гидрометаллургической переработке, Fortum может увеличить уровень извлечения ценных материалов в литий-ионных аккумуляторах с 50% до более 80%, приводятся в сообщении слова директора по развитию Fortum Теро Холлендера. BASF собирается использовать вторичное сырье, полученное в результате сотрудничества, на предприятии по производству прекурсоров аккумуляторных материалов в Харьявалте, уточняется в сообщении.