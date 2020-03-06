Fortum, BASF и «Норникель» создадут кластер переработки аккумуляторов в Финляндии
Повторное использование стратегически важных металлов, содержащихся в отработанных аккумуляторах, обеспечит успешное развитие экономики замкнутого цикла, отмечается в пресс-релизе. Вторичная переработка также позволит существенно сократить выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторов для электромобилей.
Благодаря покупке финской компании Crisolteq, специализирующейся на гидрометаллургической переработке, Fortum может увеличить уровень извлечения ценных материалов в литий-ионных аккумуляторах с 50% до более 80%, приводятся в сообщении слова директора по развитию Fortum Теро Холлендера. BASF собирается использовать вторичное сырье, полученное в результате сотрудничества, на предприятии по производству прекурсоров аккумуляторных материалов в Харьявалте, уточняется в сообщении.
Осенью 2018 г. «Норникель» и BASF подписали соглашение, согласно которому российская компания обеспечит сырьем новый завод немецкого концерна по производству компонентов аккумуляторов для электромобилей. Это будет первый такой завод BASF в Европе, сообщали стороны. Площадка должна обеспечивать металлами около 300 000 электромобилей ежегодно. Запуск нового производства запланирован на конец 2020 г.