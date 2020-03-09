Американские рынки открылись падением на 7%
Американские рынки открылись 9 марта падением индексов: S&P 500 в первые минуты торгов упал на 6,9%, Dow Jones – на 7%, индекс NASDAQ уменьшился на 6,86%, свидетельствуют данные торгов. Из-за резкого падения через несколько минут торги были приостановлены на 15 минут. Этого требуют правила при падении индексов свыше чем на 7%. После возобновления торгов в 16:49 мск падение корректировалось. К 17:00 мск оно составляло 5,95%.
Cегодняшнее падение не входит даже в топ-20 крупнейших дневных падений индекса в его истории, отмечает CNBC.
Аналогичную динамику сегодня демонстрировали европейские и азиатские площадки. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% после открытия торгов. Бумаги российских компаний стали лидерами падения в Лондоне, открыв торги обвалом от 9 до 26%. Японский индекс Nikkei упал на 5,07%, гонконгский Hang Seng – на 4,23%.