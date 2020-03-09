Американские рынки открылись падением на 7%

Американские рынки открылись 9 марта падением индексов: S&P 500 в первые минуты торгов упал на 6,9%, Dow Jones – на 7%, индекс NASDAQ уменьшился на 6,86%, свидетельствуют данные торгов. Из-за резкого падения через несколько минут торги были приостановлены на 15 минут. Этого требуют правила при падении индексов свыше чем на 7%. После возобновления торгов в 16:49 мск падение корректировалось. К 17:00 мск оно составляло 5,95%.