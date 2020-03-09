Bloomberg узнал о планах «Роснефти» нарастить добычу после разрыва сделки с ОПЕК
Госкорпорация «Роснефть» планирует нарастить добычу нефти после разрыва сделки с организацией стран – экспортеров ОПЕК, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники. По их данным, «Роснефть» начнет повышать темпы добычи с 1 апреля, когда перестанет действовать текущая сделка с ОПЕК, ограничивающая добычу. Предполагается, что в течение двух недель госкорпорация увеличит добычу на 300 000 баррелей в сутки.
«Ведомости» направили запрос в «Роснефть».
6 марта Россия не смогла договориться с ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Сделка перестанет перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и «не ОПЕК» будут сняты. Источники Bloomberg ранее сообщали, что против сделки с ОПЕК выступал исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
После открытия торгов 9 марта стоимость нефти марки Brent упала более чем на 30%. Вслед за этим обвалился курс рубля: евро превысил отметку в 86 руб., доллар – в 75, сообщал Bloomberg.