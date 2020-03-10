AirBridgeCargo планирует отказаться от лизинга пяти грузовых Boeing 747

Источники издания на рынке грузовых авиаперевозок сообщили, что ежемесячная выплата по лизингу за Boeing 747–8F «начинается от $1 млн». По словам гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, штраф при отказе от судна может достигать суммы лизинговых платежей за полгода или даже за год, но его размер зависит от наличия у лизингодателя другого клиента, которому можно передать самолеты. Ланецкий считает, что после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад, выжившие при падении авиаперевозок компании смогут заработать на подъеме рынка авиационных грузоперевозок и росте тарифов.