AirBridgeCargo планирует отказаться от лизинга пяти грузовых Boeing 747
Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) ведет переговоры о расторжении договоров лизинга по 5 из 21 грузового самолета Boeing 747. Об этом рассказала «Коммерсантъ» исполнительный президент авиакомпании Татьяна Арсланова.
«Мы хотим договориться о каникулах, так как первые две недели февраля стоял почти весь флот. Возможно, удастся согласовать снижение арендной платы, но это зависит от конкретного лизингодателя»,— сообщила Арсланова в интервью газете. В группе «Волга-Днепр» уточнили, что переговоры ведутся, в частности, с GE Capital Aviation Services и «Сбербанк Лизингом» с конца 2019 г. «Точное количество выводимых самолетов будет зависеть от комбинаций возврата или перехода на сниженную оплату», — добавила собеседника издания.
Источники издания на рынке грузовых авиаперевозок сообщили, что ежемесячная выплата по лизингу за Boeing 747–8F «начинается от $1 млн». По словам гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, штраф при отказе от судна может достигать суммы лизинговых платежей за полгода или даже за год, но его размер зависит от наличия у лизингодателя другого клиента, которому можно передать самолеты. Ланецкий считает, что после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад, выжившие при падении авиаперевозок компании смогут заработать на подъеме рынка авиационных грузоперевозок и росте тарифов.
AirBridgeCargo возит грузы из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Европу, США и Россию. Парк компании насчитывает четыре Boeing 747–400 ERF, два Boeing 747–400F и 15 новых Boeing 747–8F. Последние могут перевозить за рейс до 139 тонн груза. Всего AirBridgeCargo планировала получить 20 Boeing 747–8F. По итогам 2019 г. компания снизила объем перевозок грузов на 6,3%, до 540,97 тыс. тонн. В 2017 г. AirBridgeCargo получила 4 млрд руб. прибыли при выручке 80,2 млрд руб., в 2018 г. – 1 млрд руб. прибыли при выручке 99,2 млрд руб.