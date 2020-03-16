Гонконгская биржа начала торговую неделю снижением котировок

В отрицательную зону на Гонконгской фондовой бирже попали почти все «голубые фишки». Больше всего дешевеют акции компаний сырьевого и производственного сектора, авиаперевозчики. Среди них — китайская CNOOC, AAC Technologies, «Русал», ZTE и операторы игорного бизнеса в Макао.