Гонконгская биржа начала торговую неделю снижением котировок
Гонконгская фондовая биржа открыла торговую неделю падением котировок, в Шанхае и Шэньчжене отмечается незначительный рост фондовых индексов.
По данным утренних торгов в Гонконге, индекс Hang Seng упал на 715 пунктов (2,98%), до 23317 пунктов. На биржах материкового Китая индекс «Шанхай композит» вырос на 0,34%, до отметки 2897,30 пункта, «Шэньчжэнь компонент» — на 0,34%, до 10867,66 пункта.
В отрицательную зону на Гонконгской фондовой бирже попали почти все «голубые фишки». Больше всего дешевеют акции компаний сырьевого и производственного сектора, авиаперевозчики. Среди них — китайская CNOOC, AAC Technologies, «Русал», ZTE и операторы игорного бизнеса в Макао.
15 марта комитет по операциям на открытом рынке, руководящий орган американского центробанка — Федеральной резервной системы принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Вслед за ним гонконгский центробанк — управление денежного обращения Гонконга — объявил о снижении ставки с 1,5% до 0,86% годовых.