Metro и «Сбермаркет» впервые запустят самовывоз

Для пункта самовывоза в магазине Metro будет специальное помещение с отдельным входом, комнатой ожидания с кассовыми терминалами и кофе-зоной. Выдача заказа будет производиться за 10 минут. В плановые сроки будет до 300 заказов в день, надеется гендиректор Metro в России Мартин Шумахер.