Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Metro и «Сбермаркет» впервые запустят самовывоз

Ведомости

Metro и сервис доставки еды «Сбермаркет» запускают услугу самовывоза покупок из торгового центра, говорится в их совместном сообщении. Так клиенты получат возможность дистанционно покупать алкоголь, который сейчас недоступен для онлайн-продаж из-за законодательных ограничений. 

Пилотный проект по самовывозу с 19 марта заработает на базе торгового центра Metro на Ленинградском шоссе. Тесты продлятся полгода, затем сервис должен заработать и в других городах.

Для пункта самовывоза в магазине Metro будет специальное помещение с отдельным входом, комнатой ожидания с кассовыми терминалами и кофе-зоной. Выдача заказа будет производиться за 10 минут. В плановые сроки будет до 300 заказов в день, надеется гендиректор Metro в России Мартин Шумахер.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.