Metro и «Сбермаркет» впервые запустят самовывоз
Metro и сервис доставки еды «Сбермаркет» запускают услугу самовывоза покупок из торгового центра, говорится в их совместном сообщении. Так клиенты получат возможность дистанционно покупать алкоголь, который сейчас недоступен для онлайн-продаж из-за законодательных ограничений.
Пилотный проект по самовывозу с 19 марта заработает на базе торгового центра Metro на Ленинградском шоссе. Тесты продлятся полгода, затем сервис должен заработать и в других городах.
Для пункта самовывоза в магазине Metro будет специальное помещение с отдельным входом, комнатой ожидания с кассовыми терминалами и кофе-зоной. Выдача заказа будет производиться за 10 минут. В плановые сроки будет до 300 заказов в день, надеется гендиректор Metro в России Мартин Шумахер.