Минэнерго предложило квоты на перевозку РЖД угля в порты Дальнего Востока
Минэнерго предложило ввести квоты на перевозки угля по железной дороги в направлении тихоокеанских портов. За основу порядка определения квот предполагается взять технический план РЖД по отгрузку угля в направлении Дальнего Востока со станций в Западной Сибири, сообщает РБК со ссылкой на документы, разработанные Минэнерго совместно с Минтрансом.
Квоты на вывоз угля в восточном направлении (порты на тихоокеанском побережье) планируется ввести, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении (порты Балтики, Арктики, Азовского и Черного морей). Планы отгрузок на Дальний Востоке РЖД будет расписывать на год с помесячными и поквартальными уточнениями. Минэнерго предлагает планировать отгрузки в два этапа. На первом этапе — принимать и согласовывать 50% заявок компаний на погрузку угля, а еще 50% — принимать пропорционально отгрузкам компаний в западном направлении.
Эти принципы квотирования перевозок описываются в приложении к разработанному Минтрансу и Минэнерго проекту методики по распределению грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей инфраструктуры. Методика будет обсуждаться на заседании Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, которое состоится во вторник, 17 марта. Основные центры российской добычи угля расположены в Западной Сибири. Экспортный уголь по железной дороге доставляется в порты в Хабаровском и Приморском крае по Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям.
Доля угля в структуре погрузки РЖД в 2019 г. составляла почти 30% – 372 млн т. В структуре выручки РЖД на перевозку угля приходится 20,8% – 233,6 млрд руб. (данные «Infoline-аналитики»). На Азию приходится 25% российского экспорта энергетического угля – 99,4 млн т в 2018 г., на долю Европы – 27% (104 млн т), приводит данные Институт проблем естественных монополий. РЖД по итогам 2019 г. отчиталась о перевыполнении плана по увеличению провозной способности Восточного полигона на 55 млн т к уровню 2012 г. (фактические перевозки экспортных грузов за семь лет выросли с 58,1 млн до 114 млн т в 2019 г.), а в 2020 г. заявила о готовности перевезти на Дальний Восток 124,9 млн т грузов.