Минэнерго предложило квоты на перевозку РЖД угля в порты Дальнего Востока

Доля угля в структуре погрузки РЖД в 2019 г. составляла почти 30% – 372 млн т. В структуре выручки РЖД на перевозку угля приходится 20,8% – 233,6 млрд руб. (данные «Infoline-аналитики»). На Азию приходится 25% российского экспорта энергетического угля – 99,4 млн т в 2018 г., на долю Европы – 27% (104 млн т), приводит данные Институт проблем естественных монополий. РЖД по итогам 2019 г. отчиталась о перевыполнении плана по увеличению провозной способности Восточного полигона на 55 млн т к уровню 2012 г. (фактические перевозки экспортных грузов за семь лет выросли с 58,1 млн до 114 млн т в 2019 г.), а в 2020 г. заявила о готовности перевезти на Дальний Восток 124,9 млн т грузов.