Падение на фондовом рынке США ускорилось после слов Трампа о коронавирусе

Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average обвалился к завершению торгов на 2997,10 пункта, или на 13%, до 20188,52, что стало вторым худшим днем в истории индекса. Это и его самое резкое падение за последний месяц. Индекс S&P 500 снизился на 30% от своего пика, достигнутого менее месяца назад — на 324,89 пункта, или на 12%, до отметки 2386,13. Nasdaq Composite упал на 970,28 пункта, или на 12%, он закончил торги на отметке 6904,59. Это самое резкое падение технологического индекса за один день.