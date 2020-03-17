Падение на фондовом рынке США ускорилось после слов Трампа о коронавирусе
Падение на американском фондовом рынке ускорилось в последние часы торгов после заявления президента Дональда Трампа о том, что ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль ранее августа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average обвалился к завершению торгов на 2997,10 пункта, или на 13%, до 20188,52, что стало вторым худшим днем в истории индекса. Это и его самое резкое падение за последний месяц. Индекс S&P 500 снизился на 30% от своего пика, достигнутого менее месяца назад — на 324,89 пункта, или на 12%, до отметки 2386,13. Nasdaq Composite упал на 970,28 пункта, или на 12%, он закончил торги на отметке 6904,59. Это самое резкое падение технологического индекса за один день.
Акции двух крупнейших по рыночной стоимости американских компаний — Apple Inc. и Microsoft Corp. — упали в цене на 12%. Сильно пострадали акции банков: Citigroup — падение на 19%; Bank of America и JPMorgan — на 15% каждый. Торги акциями были остановлены на 15 минут вскоре после открытия, когда индекс S&P 500 упал более чем на 7%. Это уже третья приостановка торгов за последние шесть торговых сессий.
Издание называло «удивительными яркими пятнами» рост котировок акций трех компаний. Так, акции American Airlines Group подскочили в цене на 11% после известий о переговорах между авиакомпаниями и правительством о получении $50 млрд финансовой помощи. Акции биотехнокомпании Moderna выросли на 24% после ее заявления о тестировании вакцины против коронавируса. Цены на бумаги производителя санитарно-гигиенических моющих средств Clorox поднялись на 4,1%.
16 марта на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что вспышка коронавирусной инфекции в стране продлится до июля-августа. Он добавил, что такие сроки возможны, если власти «справятся со своей работой и понизят уровень смертности». Трамп выразил уверенность, что после пандемии ситуация на рынке нормализуется. «Он восстановится, когда это пройдет», — сказал президент США. Федеральная резервная система США 16 марта снизила ставку до 0–0,25% и объявила о скупке активов на $700 млрд.