Росавиация заявила об угрозе безопасности полетов из-за коронавируса
Безопасность авиаперелетов оказалась под угрозой из-за невозможности пилотов пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров в связи с распространением коронавируса, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
Он добавил, что пандемия COVID-19 может также повлиять на доставку запчастей воздушных судов, в случае если объем грузоперевозок снизится по аналогии с пассажирскими.
На коллегии Росавиации 17 марта Нерадько рассказал о рисках банкротств авиаперевозчиков из-за сокращений рейсов в связи с распространением коронавируса и о планируемых мерах поддержки российских авиакомпаний.