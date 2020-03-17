Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

Для поддержки авиакомпаний Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах на Дальний Восток и в Арктику, а в других регионах снизить эти сборы на 50%, заявил Нерадько на коллегии. Также федеральное агентство предлагает мораторий на рост аэропортовых тарифов и просит отрасль поддержать такие «антикризисные меры», добавил он. По словам первого замминистра транспорта, Минтранс и Росавиация сейчас готовят комплексный план поддержки авиаперевозчиков, а также аэропортов и других организаций отрасли.