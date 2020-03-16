«Аэрофлот» предложил сотрудникам уйти в отпуск из-за коронавируса

Ранее авиакомпания объявила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает полеты из Москвы в столицы восьми европейских стран – в Прагу (Чехия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Кишинев (Молдавия), Вильнюс (Литва), Варшаву (Польша), Таллин (Эстония) и Вену (Австрия). 16 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что с 16 марта Россия ограничит пассажирское авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.