«Аэрофлот» предложил сотрудникам уйти в отпуск из-за коронавируса
«Аэрофлот» предложил своим сотрудникам уйти в отпуск из-за рисков распространения коронавируса, рассказала ТАСС пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. По ее словам, таким образом «Аэрофлот» пытается сохранить коллектив летного состава, несмотря на приостановку ряда международных рейсов из-за коронавируса. Часть сотрудников, у которых был неиспользованный отпуск, решили им воспользоваться.
«С учетом высокой стоимости и сроков подготовки и обучения летного состава, наземных служб, наличия целого ряда уникальных компетенций для нас вопрос сохранения коллектива – это фундаментальный вопрос устойчивости компании», – сказала пресс-секретарь. Из-за сокращения количества рейсов, по ее словам, авиакомпания ощущает «колоссальное, прежде всего финансовое, давление».
Ранее авиакомпания объявила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает полеты из Москвы в столицы восьми европейских стран – в Прагу (Чехия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Кишинев (Молдавия), Вильнюс (Литва), Варшаву (Польша), Таллин (Эстония) и Вену (Австрия). 16 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что с 16 марта Россия ограничит пассажирское авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.
В мире, по данным на 16 марта, зарегистрировано 169 387 заболевших коронавирусом более чем в 100 странах. Погибло 6513 человек, выздоровело – 7725. В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 63 случая заболевания, 33 из них зарегистрированы в Москве.