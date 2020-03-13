Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза

Ситуация с ограничениями из-за коронавируса развивается так, что может привести к волне ухода туроператоров с российского рынка, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике», — сказала она ТАСС, комментируя решение властей ограничить авиасообщение со странами ЕС. При этом по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают, добавила Тюрина.