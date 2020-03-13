Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза
Россия с 16 марта ограничит пассажирское авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. При этом ограничения не затронут чартерные рейсы и сообщение между столицами этих стран. Регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами будут выполняться из терминала F аэропорта «Шереметьево».
Аналогичное ограничение на полеты в Германию, Францию, Испанию и Италию действует с полуночи 13 марта, авиаперевозчики в частном порядке расширяют список стран и городов. В частности, «Уральские авиалинии» приостановили полеты не только в крупные города четырех европейских стран, но и в их столицы, а также в Израиль и Индию.
Ситуация с ограничениями из-за коронавируса развивается так, что может привести к волне ухода туроператоров с российского рынка, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике», — сказала она ТАСС, комментируя решение властей ограничить авиасообщение со странами ЕС. При этом по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают, добавила Тюрина.
«Это будет просто массовый падеж. Ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году»
За несколько часов до введения запрета Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Европа стала эпицентром коронавирусной инфекции. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что из стран Европы поступает больше сообщений о новых заболевших, чем поступало из Китая на пике эпидемии в стране. ЕС предоставит 37 млрд евро на поддержку пострадавших стран и секторов экономики, объявила в этот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во вторник Еврокомиссия уже объявляла, что затратит 25 млрд евро из бюджета ЕС; фон дер Ляйен не уточнила, откуда именно возьмутся дополнительные средства.
Общее число заболевших COVID-19, по подсчетам ВОЗ на 12 марта, превысило 125 000 человек, более 3000 из них скончались. В России зафиксировано 45 случаев заболевания, все находящиеся на лечении посещали Италию, Австрию и другие европейские страны, неблагополучные по коронавирусу. В 22.00 мск с заявлением о коронавирусе выступит президент США Дональд Трамп. Источники Bloomberg и Reuters ожидают, что он объявит в стране чрезвычайное положение.