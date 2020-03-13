Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса
Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии. Он будет действовать с 16 марта и распространится на Китай, Иран, Италию, Южную Корею, Германию, Францию, Великобраитанию и другие европейские страны из списка министерства здравоохранения Чехии. Граждане этих стран могут прибыть в Чехию только в случае, если у них есть вид на жительство в стране, при этом их отправят на обязательный карантин.
Правительство не будет нарушать импорт, экспорт и транзит товаров, передает Reuters слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Границы останутся открытыми для грузового и железнодорожного транспорта, дипломатов, а также жителей Германии и Австрии, живущих в пределах 50 км от чешской границы, отмечает МВД страны.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, зафиксирована более чем у 132 000 человек, число летальных исходов превысило 5000, сообщает Всемирная организация здравоохранения. В Чехии к 13 марта зафиксировано 117 случаев заболевания. 12 марта Чехия объявила 30-дневный режим чрезвычайной ситуации. Во время режима ЧС в стране не будут работать библиотеки и спортивные комплексы, а рестораны и бары будут закрываться в 20.00. В публичных мероприятиях, за исключением похорон, смогут участвовать не более 30 человек.