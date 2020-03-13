Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса

Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии. Он будет действовать с 16 марта и распространится на Китай, Иран, Италию, Южную Корею, Германию, Францию, Великобраитанию и другие европейские страны из списка министерства здравоохранения Чехии. Граждане этих стран могут прибыть в Чехию только в случае, если у них есть вид на жительство в стране, при этом их отправят на обязательный карантин.