В России обнаружили коронавирус еще у 11 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45, отметили в штабе. «Из них 42 – у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии», – уточнили в штабе. Все заболевшие проходят лечение в изолированных боксах инфекционных больниц. Факты заражения подтверждены в ходе медицинского обследования. Установлен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Все они будут помещены на карантин под медицинское наблюдение. По состоянию на 13 марта после выздоровления были выписаны двое китайцев и один россиянин, а также граждане России, ранее эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.