В России обнаружили коронавирус еще у 11 человек
За последние сутки в России выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию. Пятеро из них находятся в Москве, трое – в Петербурге, по одному в Московской, Ленинградской областях и в Пермском крае.
Общее число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45, отметили в штабе. «Из них 42 – у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии», – уточнили в штабе. Все заболевшие проходят лечение в изолированных боксах инфекционных больниц. Факты заражения подтверждены в ходе медицинского обследования. Установлен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Все они будут помещены на карантин под медицинское наблюдение. По состоянию на 13 марта после выздоровления были выписаны двое китайцев и один россиянин, а также граждане России, ранее эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.
Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 марта, в мире зарегистрировано более 132 000 случаев заражения вирусом, из них более 5000 случаев закончились летальным исходом. Больше всего заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и Германии. 11 марта ВОЗ признала распространение коронавируса в мире пандемией.
Власти России 11 марта объявили о новых мерах, призванных остановить распространение коронавируса в стране. С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. С 13 марта также был введен временный запрет на выдачу российских виз гражданам Италии. Исключение составляют только деловые, гуманитарные, дипломатические и служебные поездки.
Регионам и федеральным органам исполнительной власти было рекомендовано сократить число массовых мероприятий, отменить поездки и командировки чиновников в страны, где велик риск заражения коронавирусом. Исключения могут делаться только для неотложных поездок по поручению президента и правительства. Ранее был введен режим повышенной готовности в Москве и Подмосковье. Столичные власти запретили до 10 апреля проводить массовые мероприятия с участием более 5000 человек.