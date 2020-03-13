Как авиакомпании переболеют коронавирусом

С пятницы, 13 марта, Россия ограничивает авиасообщение с четырьмя странами – Италией, Испанией, Германией и Францией – из-за распространения там коронавируса. Разрешены регулярные полеты только в семь городов – в столицы государств, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону. Чартерных перевозок ограничения не касаются. Многие крупные компании уже объявили о сокращении или даже полном прекращении полетов в эти страны. Чуть раньше были ограничены перелеты в Китай, Южную Корею и Гонконг.