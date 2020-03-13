Как авиакомпании переболеют коронавирусом
Новый кризис может приблизить пересмотр авиакомпаниями модели бизнеса
С пятницы, 13 марта, Россия ограничивает авиасообщение с четырьмя странами – Италией, Испанией, Германией и Францией – из-за распространения там коронавируса. Разрешены регулярные полеты только в семь городов – в столицы государств, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону. Чартерных перевозок ограничения не касаются. Многие крупные компании уже объявили о сокращении или даже полном прекращении полетов в эти страны. Чуть раньше были ограничены перелеты в Китай, Южную Корею и Гонконг.
Точно так же поступают и все мировые авиакомпании. А правительства некоторых стран идут еще дальше. США запретили все рейсы из Европы. Вся Италия объявлена закрытой зоной, карантин ввела Украина, а Израиль фактически запретил въезд иностранцев в страну.
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