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Как авиакомпании переболеют коронавирусом

Новый кризис может приблизить пересмотр авиакомпаниями модели бизнеса
Дмитрий Симаков
Всемирная организация здравоохранения объявила наконец о пандемии вируса COVID-19 /Reuters

С пятницы, 13 марта, Россия ограничивает авиасообщение с четырьмя странами – Италией, Испанией, Германией и Францией – из-за распространения там коронавируса. Разрешены регулярные полеты только в семь городов – в столицы государств, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону. Чартерных перевозок ограничения не касаются. Многие крупные компании уже объявили о сокращении или даже полном прекращении полетов в эти страны. Чуть раньше были ограничены перелеты в Китай, Южную Корею и Гонконг.

Точно так же поступают и все мировые авиакомпании. А правительства некоторых стран идут еще дальше. США запретили все рейсы из Европы. Вся Италия объявлена закрытой зоной, карантин ввела Украина, а Израиль фактически запретил въезд иностранцев в страну.

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