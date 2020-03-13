«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в шесть стран

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире число заболевших превысило 132 000 человек, из них 5000 человек умерли от осложнений. Российские власти 11 марта объявили об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией.