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«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в шесть стран

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«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Италию, Германию, Францию, Испанию, Израиль и Индию из-за распространения в этих странах коронавируса, говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, перевозчик приостанавливает выполнение следующих рейсов:

Италия: Москва Венеция, Москва Рим, Москва Милан и Москва Римини с 12 марта по 31 мая; Екатеринбург Рим с 10 мая до 26 июня; Краснодар Римини с 25 апреля по 23 мая;

Франция: Москва Бордо с 29 марта до 31 мая; Екатеринбург Париж с 10 мая до 27 июня;

Испания: Москва Барселона с 29 марта до 31 мая; Екатеринбург Барселона с 1 по 12 мая;

Германия: Екатеринбург Мюнхен с 10 мая до 27 июня;

Израиль: Краснодар Тель-Авив с 29 марта по 5 апреля; Сочи Тель-Авив с 15 марта по 5 апреля; Санкт-Петербурга Тель-Авив с 19 марта по 5 апреля;

Индия: Москва Мумбаи с 31 марта по 24 октября.

«Уральские авиалинии» также продлили приостановку рейсов по китайским направлениям – в Пекин, Сиань, Ордос и Харбин. Регулярные рейсы в Харбин и Ордос перевозчик начнет выполнять с 24 октября, в Пекин и Сиань – с 27 июня. 

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире число заболевших превысило 132 000 человек, из них 5000 человек умерли от осложнений. Российские власти 11 марта объявили об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией.

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