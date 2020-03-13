«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в шесть стран
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Италию, Германию, Францию, Испанию, Израиль и Индию из-за распространения в этих странах коронавируса, говорится в сообщении авиакомпании.
В частности, перевозчик приостанавливает выполнение следующих рейсов:
Италия: Москва – Венеция, Москва – Рим, Москва – Милан и Москва – Римини с 12 марта по 31 мая; Екатеринбург – Рим с 10 мая до 26 июня; Краснодар – Римини с 25 апреля по 23 мая;
Франция: Москва – Бордо с 29 марта до 31 мая; Екатеринбург – Париж с 10 мая до 27 июня;
Испания: Москва – Барселона с 29 марта до 31 мая; Екатеринбург – Барселона с 1 по 12 мая;
Германия: Екатеринбург – Мюнхен с 10 мая до 27 июня;
Израиль: Краснодар – Тель-Авив с 29 марта по 5 апреля; Сочи – Тель-Авив с 15 марта по 5 апреля; Санкт-Петербурга – Тель-Авив с 19 марта по 5 апреля;
Индия: Москва – Мумбаи с 31 марта по 24 октября.
«Уральские авиалинии» также продлили приостановку рейсов по китайским направлениям – в Пекин, Сиань, Ордос и Харбин. Регулярные рейсы в Харбин и Ордос перевозчик начнет выполнять с 24 октября, в Пекин и Сиань – с 27 июня.
Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире число заболевших превысило 132 000 человек, из них 5000 человек умерли от осложнений. Российские власти 11 марта объявили об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией.