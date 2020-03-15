«Аэрофлот» отменил рейсы в столицы восьми европейских стран

В связи с коронавирусом «Аэрофлот» приостанавливает полеты из Москвы в столицы восьми европейских стран – в Прагу (Чехия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Кишинев (Молдавия), Вильнюс (Литва), Варшаву (Польша), Таллин (Эстония) и Вену (Австрия). Отменяются также обратные рейсы. Ограничения будут постепенно вводиться в период с 15 по 21 марта и действовать как минимум до конца месяца (по некоторым направлениям – до 30 апреля), следует из сообщения авиакомпании.