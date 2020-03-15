«Аэрофлот» отменил рейсы в столицы восьми европейских стран
В связи с коронавирусом «Аэрофлот» приостанавливает полеты из Москвы в столицы восьми европейских стран – в Прагу (Чехия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Кишинев (Молдавия), Вильнюс (Литва), Варшаву (Польша), Таллин (Эстония) и Вену (Австрия). Отменяются также обратные рейсы. Ограничения будут постепенно вводиться в период с 15 по 21 марта и действовать как минимум до конца месяца (по некоторым направлениям – до 30 апреля), следует из сообщения авиакомпании.
Кроме того, «Аэрофлот» временно отменяет рейсы во Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Ташкент, Бухару и Самарканд. Для возвращения россиян на родину будут организованы специальные регулярные рейсы. Также изучается возможность выполнения чартерных рейсов.
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», полностью приостанавливает все рейсы в Европу из Санкт-Петербурга. Пассажирам предлагается лететь через Москву. Также пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат билета за полную стоимость, бесплатно изменить дату вылета или маршрут.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались. В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом.