Сервисы объявлений запретили рекламу медицинских масок
Сервисы частных объявлений «Авито» и «Юла» приостановили размещения объявлений о продаже медицинских масок, заявили представители обоих сайтов. Они отметили, что запрет будет снят только после федерального постановления, которое будет регулировать продажи масок.
Агрегаторы отметили, что на рынке участились случаи спекуляции на товарах первой необходимости. На момент публикации цена одной маски на агрегаторах доходила до 100 руб., упаковки на 50 штук – до 2500–4000 руб., убедились «Ведомости». Помимо рекламы масок «Юла» будет ограничивать объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус и лекарств от COVID-19 до тех пор, пока официально не подтвердится существование таких средств. «Авито» ввел этот запрет раньше.
Число зараженных коронавирусом нового типа к 17 марта, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 173 344 человека, 7019 из них скончались. В России сейчас подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом, почти половина из них (56) – в Москве. Заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, выявлено в 26 регионах страны.
В начале марта Amazon заблокировало аккаунты продавцов из США, которые завышали цены на маски во время растущего спроса из-за распространения коронавируса. После этого другой маркетплейс, eBay, полностью запретил продажу масок и средств для дезинфекции.