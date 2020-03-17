Сервисы объявлений запретили рекламу медицинских масок

Агрегаторы отметили, что на рынке участились случаи спекуляции на товарах первой необходимости. На момент публикации цена одной маски на агрегаторах доходила до 100 руб., упаковки на 50 штук – до 2500–4000 руб., убедились «Ведомости». Помимо рекламы масок «Юла» будет ограничивать объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус и лекарств от COVID-19 до тех пор, пока официально не подтвердится существование таких средств. «Авито» ввел этот запрет раньше.