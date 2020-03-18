Казино Лас-Вегаса закроют на месяц из-за коронавируса

Все игорные заведения города прекратят свою работу в полночь с 17 на 18 марта (10:00 московского времени). Закрытие казино в Лас-Вегасе стало дополнительной мерой по борьбе с распространением коронавируса. Губернатор также распорядился закрыть в игорной столице все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения. По его мнению, это замедлит распространение смертоносного вируса.