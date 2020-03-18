Казино Лас-Вегаса закроют на месяц из-за коронавируса
Все казино Лас-Вегаса закроются на 30 дней. Такое решение принял губернатор штата Невада Стив Сисолак, передает Associated Press.
Все игорные заведения города прекратят свою работу в полночь с 17 на 18 марта (10:00 московского времени). Закрытие казино в Лас-Вегасе стало дополнительной мерой по борьбе с распространением коронавируса. Губернатор также распорядился закрыть в игорной столице все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения. По его мнению, это замедлит распространение смертоносного вируса.
В последний раз казино в Лас-Вегасе закрывались на похороны Джона Ф. Кеннеди 25 ноября 1963 г. Азартные игры были легализованы здесь в 1931 г. Нынешнее закрытие их – четвертое в истории города, сообщает агентство.
В штате Невада, по данным AP, зарегистрировано более 50 случаев заражения коронавирусом. Пандемия COVID-19 распространилась почти в 150 странах мира с декабря прошлого года. Коронавирусом нового типа заразились в мире свыше 180 000 человек, около 7000 умерли. В России зарегистрировано 114 случаев заболевания.