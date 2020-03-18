«Вкусвилл» сократит время работы некоторых точек из-за перехода офисов на «удаленку»

В Москве график будет меняться точечно с 19 марта. Где именно, компания не уточняет. По словам ее представителя, это будут единичные магазины, пока компания решает, какие из них сократят время работы. «По Москве очень мало будет таких (сокративших время работы) магазинов, другой трафик. Но в деловых центрах сейчас многие ушли на удаленную работу, и нет смысла работать до 22 часов», — пояснил представитель «Вкусвилла».