«Вкусвилл» сократит время работы некоторых точек из-за перехода офисов на «удаленку»
Сеть магазинов «Вкусвилл» пересматривает время работы магазинов, сообщила компания. «Хотим позаботиться о своей команде, чтобы они могли больше времени проводить дома», — сказано в сообщении.
В регионах режим работы будет сокращен до 21 часа уже с 18 марта. Точки «Вкусвилла» есть в Петербурге, Белгороде, Брянске, Волгограде, Воронеже, Казани, Курске, Нижнем Новгороде и др. крупных городах Центральной России. Представитель «Вкусвилла» уточнил, что это связано с тем, что после 21 часа в региональных магазинах почти нет покупателей.
В Москве график будет меняться точечно с 19 марта. Где именно, компания не уточняет. По словам ее представителя, это будут единичные магазины, пока компания решает, какие из них сократят время работы. «По Москве очень мало будет таких (сокративших время работы) магазинов, другой трафик. Но в деловых центрах сейчас многие ушли на удаленную работу, и нет смысла работать до 22 часов», — пояснил представитель «Вкусвилла».