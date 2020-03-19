Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала. Эта мера вводится для защиты их от коронавируса. Об этом говорится в заявлении биржи.
Залы биржи в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут закрыты. Ее президент Стейси Каннингэм отметила, что биржа будет обслуживать всех участников торгов в таком режиме, до тех пор «пока мы не сможем вновь открыть залы». «Все рынки NYSE будут продолжать работать в обычные часы торгов, несмотря на закрытие залов», — написала она в своем Twitter. Срок возобновления их работы пока не называется.
В США с 13 марта действует режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции. Коронавирусом заразились около 8 тысяч американцев, умерли более 120. Случаи заболевания COVID-19 выявлены во всех штатах.
Всего в мире выявлено более 179 000 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, из них более 7400 случаев закончились летальным исходом, сообщала Всемирная организация здравоохранения 17 марта. В России к 18 марта зафиксировано 147 случаев заболевания.