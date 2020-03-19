Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Залы биржи в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут закрыты. Ее президент Стейси Каннингэм отметила, что биржа будет обслуживать всех участников торгов в таком режиме, до тех пор «пока мы не сможем вновь открыть залы». «Все рынки NYSE будут продолжать работать в обычные часы торгов, несмотря на закрытие залов», — написала она в своем Twitter. Срок возобновления их работы пока не называется.