Bloomberg: LVMH может выкупить акции Tiffany на падающем открытом рынке

Tiffany из-за коронавируса временно закрыла несколько магазинов, в том числе свой флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, и сократила рабочее время в других торговых точках. В ее планах — закрытие магазинов в Северной Америке из-за угрозы коронавируса. Акции Tiffany торговались на уровне около $118 за штуку в четверг, прежде чем Bloomberg впервые сообщило о планах LVMH. После они выросли до $125,15 в Нью-Йорке. Таким образом, отмечает агентство, рыночная стоимость американской ювелирной компании оценена примерно в $15 млрд.