Bloomberg: LVMH может выкупить акции Tiffany на падающем открытом рынке
Французская LVMH намерена приобрести акции американской Tiffany на открытом рынке. В ноябре 2019 г. холдинг миллиардера Бернара Арно согласился приобрести ювелирную компани из Нью-Йорка за $16,2 млрд руб. ($135 за акцию), сейчас акции будут стоить значительно дешевле из-за влияния на фондовый рынок коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
По данным агентства, LVMH обсудила свой план с советом директоров Tiffany. Он может одобрить сделку после отчета о квартальных результатах компании. Они должны быть объявлены 23 марта. LVMH еще не приняла решение о сделке и обсуждает потенциальные юридические препятствия для ее реализации, сообщает агентство.
В февраля LVMH заявляла о намерении привлечь 9,3 млрд евро с помощью рынка облигаций, чтобы профинансировать сделку по приобретению Tiffany. Планировалось, что она будет завершена в середине 2020 г. Последний шаг подтверждает интерес французской компании к Tiffany, отмечает агентство. Оно назвало это шанс «необычным» и подсчитало, что в случае покупки акций на рынке LVMH получит скидку почти в 13% к цене приобретения компании.
Tiffany из-за коронавируса временно закрыла несколько магазинов, в том числе свой флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, и сократила рабочее время в других торговых точках. В ее планах — закрытие магазинов в Северной Америке из-за угрозы коронавируса. Акции Tiffany торговались на уровне около $118 за штуку в четверг, прежде чем Bloomberg впервые сообщило о планах LVMH. После они выросли до $125,15 в Нью-Йорке. Таким образом, отмечает агентство, рыночная стоимость американской ювелирной компании оценена примерно в $15 млрд.