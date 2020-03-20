«Связной» сделал доставку интернет-заказов бесплатной

В то же время снизилась покупательская активность в офлайн, так как многие потребители остаются дома и выбирают интернет-магазины на фоне пандемии коронавируса. «В этот непростой момент мы не можем оставаться равнодушными к судьбе миллионов россиян, поэтому приняли решение отказаться от оплаты за доставку высокотехнологичных устройств», – сказал Борзилов.