«Связной» сделал доставку интернет-заказов бесплатной
Компания «Связной» сделала доставку интернет-заказов бесплатной для всех категорий товаров и во всех регионах, сообщает пресс-служба ритейлера. Доставку можно оформить в любом магазине «Связного» или на сайте. Ранее услуга стоила 200 руб.
За последние две недели вдвое выросло количество интернет-заказов в «Связном» в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-президент по продажам компании Давид Борзилов. Наибольшим спросом, по данным ритейлера, с 9 по 19 марта пользовались смартфоны, ноутбуки, умные часы, планшеты и наушники.
В то же время снизилась покупательская активность в офлайн, так как многие потребители остаются дома и выбирают интернет-магазины на фоне пандемии коронавируса. «В этот непростой момент мы не можем оставаться равнодушными к судьбе миллионов россиян, поэтому приняли решение отказаться от оплаты за доставку высокотехнологичных устройств», – сказал Борзилов.