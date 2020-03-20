МТС сделает бесплатными звонки на горячие линии из-за коронавируса

Такое решение принято «для поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ». Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так и в любой стране мира, уточнили в компании.