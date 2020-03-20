МТС сделает бесплатными звонки на горячие линии из-за коронавируса
МТС с 20 марта сделает бесплатными для абонентов звонки на горячую линию Ростуризма, департамента здравоохранения Москвы, ситуационный центр МИДа и номера авиакомпаний, летающих за границу и внутри страны, говорится в сообщении компании.
Такое решение принято «для поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ». Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так и в любой стране мира, уточнили в компании.
17 марта президент «Ростелекома» Михаил Осеевский объявил, что компания обнулит тарифы на звонки по фиксированной связи для своих абонентов, а также на номера мобильного оператора Tele2 из-за ситуации с распространением коронавируса, писали «РИА Новости».
По данным на 20 марта, в России выявлены 199 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Москве – 98. Летальных исходов нет.