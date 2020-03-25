Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Суд согласился с позицией комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В решении суда говорится, что «на основании теста Хоуи, определяющего, является ли нечто ценной бумагой, SEC доказала, что нынешний план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг».
В SEC cчитают, что создатель Telegram Павел Дуров знал и понимал, что «покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости». Поэтому, по версии SEC, Telegram разработал схему, которая позволила бы максимизировать сумму средств, вложенных первоначальными инвесторами, и создал структуру, позволяющую этим покупателям максимизировать выгоду, которую они получают при перепродаже своих токенов на открытых рынках.
Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) задумывалась Павлом Дуровым как глобальная экосистема с собственной криптовалютой (Gram), которой можно будет оплачивать товары и услуги. Впервые о TON стало известно в январе 2018 г. из белой книги проекта, которая утекла в сеть. Запуск TON мог состояться 31 октября, но после того, как SEC подала на Telegram в суд, Павел Дуров с согласия инвесторов перенес срок запуска до решения суда.
Дуров рассчитывал, что запуск TON положит начало новой, децентрализованной экономике в интернете, а Gram составит серьезную конкуренцию биткойну и эфириуму – под это создатели платформы привлекли $1,7 млрд инвестиций со всего мира. Среди известных инвесторов в блокчейн-платформу TON – российские предприниматели Роман Абрамович, Сергей Солонин и Давид Якобашвили, фонды и бизнесмены из Кремниевой долины, азиатские предприниматели и члены фан-клуба Дурова, например голливудский актер Джаред Лето.