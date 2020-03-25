Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) задумывалась Павлом Дуровым как глобальная экосистема с собственной криптовалютой (Gram), которой можно будет оплачивать товары и услуги. Впервые о TON стало известно в январе 2018 г. из белой книги проекта, которая утекла в сеть. Запуск TON мог состояться 31 октября, но после того, как SEC подала на Telegram в суд, Павел Дуров с согласия инвесторов перенес срок запуска до решения суда.