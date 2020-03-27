Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом
Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании. Несколько дней назад он, находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание, проба на коронавирусную инфекцию дала положительный результат.
Имя заболевшего не называется, в каком регионе он находится, не уточняется. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что речь идет о сотруднике администрации «Газпрома», который недавно вернулся из-за границы.
Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное, отметила компания. Он госпитализирован. Сейчас выявляются все лица, которые с ним контактировали.
В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было 1036 заболевших, трое из них скончались. Больше всего инфицированных в Москве – 703. Во всем мире коронавирусом заразилось почти 466 000 человек в 199 странах, более 21 000 умерли, свидетельствуют последние данные Всемирной организации здравоохранения.