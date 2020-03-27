Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом

В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было 1036 заболевших, трое из них скончались. Больше всего инфицированных в Москве – 703. Во всем мире коронавирусом заразилось почти 466 000 человек в 199 странах, более 21 000 умерли, свидетельствуют последние данные Всемирной организации здравоохранения.