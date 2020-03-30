Акции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России
Акции «Роснефти» дорожают на открытии торгов на Московской бирже 30 марта. По данным на 10.03 мск, одна акция стоила около 315 руб., что примерно на 4% дороже, чем вечером в пятницу. В моменте цена достигала 325,75 руб. за акцию. Впрочем, к 10.35 бумаги «Роснефти» растеряли весь рост и даже ушли в минус на 0,26% по сравнению с уровнем закрытия пятницы.
Глобальные депозитарные расписки (GDR) «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже (LSE) к 10.23 мск снизились в цене до $3,86, что на 0,79% ниже значения 26 марта. На открытии, в 8.04 мск, цена GDR компании выросла к цене закрытия и достигла пика в $3,96, в моменте расписки продавались по $4,08. К 10.08 GDR также ушли в минус.
28 марта «Роснефть» объявила, что прекращает деятельность в Венесуэле и продает свои доли в венесуэльских предприятиях компании, полностью принадлежащей правительству России. «Роснефть» рассчитывает, что после ухода из Венесуэлы США снимут санкции против Rosneft Trading и TNK Trading International S.A, передает ТАСС слова представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева.
«Роснефть» получила за венесуэльские активы 9,6% собственных акций. 27 марта на Мосбирже такой пакет акций оценивался в 308 млрд руб.
Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.