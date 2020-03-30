Акции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Акции «Роснефти» дорожают на открытии торгов на Московской бирже 30 марта. По данным на 10.03 мск, одна акция стоила около 315 руб., что примерно на 4% дороже, чем вечером в пятницу. В моменте цена достигала 325,75 руб. за акцию. Впрочем, к 10.35 бумаги «Роснефти» растеряли весь рост и даже ушли в минус на 0,26% по сравнению с уровнем закрытия пятницы.