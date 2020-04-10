В регионах из-за коронавируса под запрет попала продажа разливного пива

В Крыму и Оренбургской области, по словам Желагина, работало более 1 тыс. магазинов по продаже разливного пива. В Москве, по его подсчетам, с начала действия ограничительных мер под давлением закрылось 15–20% магазинов. По данным сервиса 2ГИС на конец 2019 г., в столице работало около 2 тыс. точек продажи разливного пива. Под санкции попали не только точки со столиками для посетителей, но и магазины, продающие пиво только на вынос. Как отметил Желагин, этим магазинам как продовольственным право на работу предоставило распоряжение правительства.