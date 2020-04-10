В регионах из-за коронавируса под запрет попала продажа разливного пива
В Крыму, Оренбургской и Липецкой областях региональные власти запретили продажу разливного пива из-за коронавируса. Аналогичные требования власти выдвигают к пивной торговле по всей стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Как рассказал газете президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин, в Крыму и на Оренбуржье запрет на разливное пиво утвердили законодатели, аналогичные инициативы обсуждаются в других регионах. Источник на рынке сообщил, что в Липецкой области пивные магазины временно закрыли по указанию властей. В курсе гонений на пивную торговлю и член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Закрытие точек лишает канала продаж пивоваров, говорят собеседники газеты.
В Крыму и Оренбургской области, по словам Желагина, работало более 1 тыс. магазинов по продаже разливного пива. В Москве, по его подсчетам, с начала действия ограничительных мер под давлением закрылось 15–20% магазинов. По данным сервиса 2ГИС на конец 2019 г., в столице работало около 2 тыс. точек продажи разливного пива. Под санкции попали не только точки со столиками для посетителей, но и магазины, продающие пиво только на вынос. Как отметил Желагин, этим магазинам как продовольственным право на работу предоставило распоряжение правительства.
Власти в нескольких регионах России с началом мер по борьбе с коронавирусом предприняли попытки ограничить торговлю алкоголем. Продажа спиртного полностью приостанавливалась в Забайкалье, частично — в Якутии и Туве. В Карелии, Хакасии и Ленинградской области сократили время для продажи алкоголя.