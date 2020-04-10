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В регионах из-за коронавируса под запрет попала продажа разливного пива

Ведомости

В Крыму, Оренбургской и Липецкой областях региональные власти запретили продажу разливного пива из-за коронавируса. Аналогичные требования власти выдвигают к пивной торговле по всей стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Как рассказал газете президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин, в Крыму и на Оренбуржье запрет на разливное пиво утвердили законодатели, аналогичные инициативы обсуждаются в других регионах. Источник на рынке сообщил, что в Липецкой области пивные магазины временно закрыли по указанию властей. В курсе гонений на пивную торговлю и член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Закрытие точек лишает канала продаж пивоваров, говорят собеседники газеты.

В Крыму и Оренбургской области, по словам Желагина, работало более 1 тыс. магазинов по продаже разливного пива. В Москве, по его подсчетам, с начала действия ограничительных мер под давлением закрылось 15–20% магазинов. По данным сервиса 2ГИС на конец 2019 г., в столице работало около 2 тыс. точек продажи разливного пива. Под санкции попали не только точки со столиками для посетителей, но и магазины, продающие пиво только на вынос. Как отметил Желагин, этим магазинам как продовольственным право на работу предоставило распоряжение правительства.

Власти в нескольких регионах России с началом мер по борьбе с коронавирусом предприняли попытки ограничить торговлю алкоголем. Продажа спиртного полностью приостанавливалась в Забайкалье, частично — в Якутии и Туве. В Карелии, Хакасии и Ленинградской области сократили время для продажи алкоголя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных