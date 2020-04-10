Бюджет впервые получил 10,5 млрд рублей дохода от сдерживания цен на бензин

РБК со ссылкой на федерального чиновника пишет, что в марте нефтекомпании предложили изменить условия расчетов по демпферу из-за падения цен на нефть. По словам собеседника издания, правительство заявило о готовности изменить формулу расчетов, но при этом увеличить на сопоставимую сумму налог на добычу полезных ископаемых. В марте средняя цена на нефть марки Urals (зависит от цены нефти марки Brent) составила $29,17 за баррель. Это в 2,3 раза ниже, чем в марте 2019 г. ($65,98 за баррель). Цена нефти Brent с начала года упала вдвое из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ в конце марта.