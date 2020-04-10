Бюджет впервые получил 10,5 млрд рублей дохода от сдерживания цен на бензин
Демпферный механизм действует с 2019 г., он предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, при низких – нефтяники перечисляют средства бюджету. По данным Минфина, в 2019 г. при высоких ценах на нефть государство выплатило 282 млрд руб., 23 млрд руб. оно перечислило в январе – феврале 2020 г.
В феврале 2019 г. нефтяники заплатили в бюджет по демпферу на бензин 10,5 млрд руб., а получили компенсацию от государства за дизельное топливо на 0,7 млрд больше. Минфин сообщал в начале марта, что оценивает поступления в бюджет по демпферу в сумму около $1 млрд (74 млрд руб.) в месяц при ценах на нефть на уровне $22–27 за баррель. В апреле – декабре 2020 г. доходы от демпфера могут составить почти 600 млрд руб.
РБК со ссылкой на федерального чиновника пишет, что в марте нефтекомпании предложили изменить условия расчетов по демпферу из-за падения цен на нефть. По словам собеседника издания, правительство заявило о готовности изменить формулу расчетов, но при этом увеличить на сопоставимую сумму налог на добычу полезных ископаемых. В марте средняя цена на нефть марки Urals (зависит от цены нефти марки Brent) составила $29,17 за баррель. Это в 2,3 раза ниже, чем в марте 2019 г. ($65,98 за баррель). Цена нефти Brent с начала года упала вдвое из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ в конце марта.