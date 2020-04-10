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Бюджет впервые получил 10,5 млрд рублей дохода от сдерживания цен на бензин

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Федеральный бюджет в марте 2020 г. впервые получил 10,5 млрд руб. дохода за счет перечислений нефтяных компаний по механизму сдерживания цен на автомобильное топливо (демпфер). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

Демпферный механизм действует с 2019 г., он предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, при низких – нефтяники перечисляют средства бюджету. По данным Минфина, в 2019 г. при высоких ценах на нефть государство выплатило 282 млрд руб., 23 млрд руб. оно перечислило в январе – феврале 2020 г.

В феврале 2019 г. нефтяники заплатили в бюджет по демпферу на бензин 10,5 млрд руб., а получили компенсацию от государства за дизельное топливо на 0,7 млрд больше. Минфин сообщал в начале марта, что оценивает поступления в бюджет по демпферу в сумму около $1 млрд (74 млрд руб.) в месяц при ценах на нефть на уровне $22–27 за баррель. В апреле – декабре 2020 г. доходы от демпфера могут составить почти 600 млрд руб.

РБК со ссылкой на федерального чиновника пишет, что в марте нефтекомпании предложили изменить условия расчетов по демпферу из-за падения цен на нефть. По словам собеседника издания, правительство заявило о готовности изменить формулу расчетов, но при этом увеличить на сопоставимую сумму налог на добычу полезных ископаемых. В марте средняя цена на нефть марки Urals (зависит от цены нефти марки Brent) составила $29,17 за баррель. Это в 2,3 раза ниже, чем в марте 2019 г. ($65,98 за баррель). Цена нефти Brent с начала года упала вдвое из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ в конце марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных