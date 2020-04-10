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В Москве на поддержку бизнеса выделят 25 млрд рублей

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Власти Москвы выделят на поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавируса 25 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по экономическим вопросам. Более 13 млрд руб. из этой суммы направят на компенсации части расходов на аренду и налоги, еще 11,5 млрд руб. пойдут на отсрочку по налоговым платежам.

Рассчитывать на поддержку также смогут и владельцы коммерческой недвижимости, для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%, в этом случае на поддержку направят около 8,6 млрд руб. в квартал, рассказали в штабе.

8 апреля президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней разработать дополнительную программу поддержки бизнеса. Во время своего обращения к нации 25 марта Путин объявил о мерах поддержки для бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу по всем налогам, кроме НДС, а также по кредитам на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, размер страховых взносов для бизнеса будет снижен с 30 до 15%. Эта мера вводится бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных