В Москве на поддержку бизнеса выделят 25 млрд рублей

8 апреля президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней разработать дополнительную программу поддержки бизнеса. Во время своего обращения к нации 25 марта Путин объявил о мерах поддержки для бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу по всем налогам, кроме НДС, а также по кредитам на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, размер страховых взносов для бизнеса будет снижен с 30 до 15%. Эта мера вводится бессрочно.