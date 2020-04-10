В Москве на поддержку бизнеса выделят 25 млрд рублей
Власти Москвы выделят на поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавируса 25 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по экономическим вопросам. Более 13 млрд руб. из этой суммы направят на компенсации части расходов на аренду и налоги, еще 11,5 млрд руб. пойдут на отсрочку по налоговым платежам.
Рассчитывать на поддержку также смогут и владельцы коммерческой недвижимости, для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%, в этом случае на поддержку направят около 8,6 млрд руб. в квартал, рассказали в штабе.
8 апреля президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней разработать дополнительную программу поддержки бизнеса. Во время своего обращения к нации 25 марта Путин объявил о мерах поддержки для бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу по всем налогам, кроме НДС, а также по кредитам на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, размер страховых взносов для бизнеса будет снижен с 30 до 15%. Эта мера вводится бессрочно.