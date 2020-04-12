В Москве за отсутствие разметки оштрафованы первые 18 магазинов
Первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции составлены в Москве в отношении 18 магазинов, сообщил ТАСС руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Эти торговые точки не сделали специальную разметку, которая бы помогала покупателям соблюдать дистанцию, пояснил он.
Проверки будут проводиться и дальше, злостным нарушителям грозят крупные штрафы и даже приостановление деятельности, добавил Немерюк. «Разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений», ‒ подчеркнул он.
В России, по данным оперативного штаба на 12 апреля, выявлено 15 770 заболевших коронавирусом, за последние сутки прирост составил 2186 человек. Умерли 130 пациентов с COVID-19. В мире число заболевших уже превысило 1,7 млн, почти 109 000 человек скончались.