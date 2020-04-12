В Москве за отсутствие разметки оштрафованы первые 18 магазинов

Первые административные протоколы за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции составлены в Москве в отношении 18 магазинов, сообщил ТАСС руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Эти торговые точки не сделали специальную разметку, которая бы помогала покупателям соблюдать дистанцию, пояснил он.