Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины

Трафик продовольственных магазинов резко упал из-за введенного в России режима самоизоляции, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его оценке, количество покупателей в «магазинах у дома» с 30 марта по 5 апреля сократилось на 20–30% по сравнению с неделей с 16 по 22 марта, когда в магазинах был пик ажиотажа на не скоропортящиеся товары, средства гигиены и туалетную бумагу. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в гипермаркетах, где число посетителей за тот же период уменьшилось на 40–60%.