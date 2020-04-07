Сфера услуг предупредила о критическом положении из-за коронавируса
Сфера услуг максимально пострадала от эпидемии коронавирусной инфекции и мер по борьбе с ней. В числе понесших наибольшие потери – общепит, фитнес и спорт, туризм, гостиницы, косметология и спа, беспошлинная торговля, транспорт, развлечения и массовые спортивные мероприятия. Об этом сообщается в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Письмо подписали более 60 представителей практически всех отраслевых ассоциаций, общественных организаций, некоммерческих партнерств и инициативных групп, а также владельцы и управляющие крупных компаний, работающих в этих отраслях.
«Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердили президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров и Денис Гудков, руководитель рабочей группы по развитию механизмов поддержки спортивной индустрии и созданию спортивно-производственных кластеров общественного совета при Министерстве спорта. «Ведомости» направили запрос в правительство.