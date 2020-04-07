Сфера услуг предупредила о критическом положении из-за коронавируса

Сфера услуг максимально пострадала от эпидемии коронавирусной инфекции и мер по борьбе с ней. В числе понесших наибольшие потери – общепит, фитнес и спорт, туризм, гостиницы, косметология и спа, беспошлинная торговля, транспорт, развлечения и массовые спортивные мероприятия. Об этом сообщается в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.