Крупнейшие компании фитнес-индустрии России просят правительство помочь

Все предприниматели и организации в сфере физкультуры и спорта, остановившие работу из-за коронавируса, несут большие финансовые потери, будут вынуждены сокращать персонал и рискуют обанкротиться. Отрасли нужна правительственная поддержка. Это сказано в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Его подписали представители общественного совета при Минспорте, руководители фитнес-ассоциаций, организаторы крупнейших спортивных соревнований – Ironstar, Oceanman Russia, марафона «Бегущие сердца» и другие компании отрасли.