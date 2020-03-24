Крупнейшие компании фитнес-индустрии России просят правительство помочь
Все предприниматели и организации в сфере физкультуры и спорта, остановившие работу из-за коронавируса, несут большие финансовые потери, будут вынуждены сокращать персонал и рискуют обанкротиться. Отрасли нужна правительственная поддержка. Это сказано в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Его подписали представители общественного совета при Минспорте, руководители фитнес-ассоциаций, организаторы крупнейших спортивных соревнований – Ironstar, Oceanman Russia, марафона «Бегущие сердца» и другие компании отрасли.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердил руководитель рабочей группы по развитию механизмов поддержки спортивной индустрии и созданию спортивно-производственных кластеров общественного совета при Министерстве спорта Денис Гудков, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева и Алексей Арих, управляющий партнер Arikh Sport Production (организатор массовых спортивных мероприятий). Представитель правительства не ответил на запрос.