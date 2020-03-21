Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Меры вводятся «с учетом осложнения эпидемиологической ситуации», они будут действовать с 21 марта и до распоряжения властей, отмечается в сообщении. К нарушителям будут применяться меры в соответствии с КоАП.
Сейчас в Москве 1800 фитнес-объектов, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Закрытие сильно ударит по отрасли и ускорит банкротства, говорит представитель ассоциации. В Москве, по его оценке, без работы может остаться до 100 000 человек.
Продажи новых членств и продление уже существующих начали снижаться еще с начала февраля, рассказывает представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии: в целом по стране продажи снизились на 70-80%, но с этой недели практически остановились.
Посещаемость клубов снизилась примерно на 25%, продажи упали почти на 70%, приводит данные Николай Прянишников, гендиректор сети World Class. В марте трафик в World Gym сократился примерно на 20%, продажи упали на 25%, говорит основатель этой сети Ольга Киселева. Продажи по сети встали, трафик сократился на 40%, сильнее всего в Москве и Санкт-Петербурге, добавил Алексей Ковалев, президент «Алекс фитнес».
В фитнес-клубах боролись с распространением вируса как могли: каждый час дезинфицировали все поверхности, тренажеры и снаряды, поставили мобильные обеззараживали воздуха и проч. Все сети ведут переговоры с арендодателями. Спортклубы занимают большие площади, найти сейчас кого-то на замену вряд ли выйдет, говорит Ковалев. По его словам, уже достигнуты договоренности о скидках на аренду.
Не только фитнес-центры
В аналогичной ситуации могут оказаться салоны красоты. Они, правда, пока не закрыты.
Последняя неделя — катастрофа, в среднем в салон приходило 50 человек в день, а теперь 5-6, сетует Елена Шаталова, владелица салона красоты Twigy. По ее словам, если ситуация продлится еще месяц салон придется закрыть.
За март трафик в среднем упал на 30-40%, но скорее всего дальше будет хуже, рассказывает совладелица салонов красоты «Моя прекрасная леди» Мария Карельская. Больше всего страдают салоны в бизнес-центрах: например, в квартале «Красная роза» посетителей стало меньше более чем на 50%, ведь многие компании перевели сотрудников на удаленный доступ. В их салоне на Патриарших прудах ситуация лучше: снижение небольшое — до 20%. «Дамы, живущие там, говорят, что они самоизолировались, но хотят самоизолироваться красивыми», — поясняет Карельская.
Коронавирус не единственная напасть, говорит Шаталова. Рост курса валют привел к повышению цен на расходные материалы: краску для волос, шампуни, бальзамы, косметику и проч. Поставщики уже подняли цены сопоставимо росту евро, говорит она. Подорожали маски, перчатки и антисептики. Хлоргексидин закупался по 10 руб., теперь — по 35 руб., но самое затратное это маски: коробка из 50 штук обходилась в 280 руб., теперь приходится искать и покупать по 40 руб. штука, негодует Шаталова.
«Моя прекрасная леди» сокращает смены, мастера выходят реже, возможность подработать дается всем желающим. «Мастера получают сдельно, сколько заработали — столько и получили, у них нет подушки безопасности, мы стараемся их поддержать», — говорит Карельская. Что касается мер противостояния коронавирусу, в сфере красоты, по ее словам, абсолютная безопасность: помещения кварцуются, дезинфицируется и стерилизуется все оборудование, мастера работают в перчатках и масках, но все эти требования соблюдались и до пандемии.
Вся сфера услуг в опасности, считает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин: пока больше всего пострадали — туристические компании и рестораторы, но проблемы будут у всех.
Правительство ранее объявляло, что для поддержки экономики и граждан формирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. 19 марта на заседании правительства было объявлено о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует муниципальное и государственное имущество. Вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса и возможности реструктуризации кредитов.
«Опора» обязательно поддержит фитнес-клубы и салоны красоты, говорит он: в ближайшее время организация направит в правительство письма с просьбой о глобальных мерах по поддержке малого и среднего бизнеса. Пока мер недостаточно, считает Небольсин.