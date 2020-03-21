Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

За март трафик в среднем упал на 30-40%, но скорее всего дальше будет хуже, рассказывает совладелица салонов красоты «Моя прекрасная леди» Мария Карельская. Больше всего страдают салоны в бизнес-центрах: например, в квартале «Красная роза» посетителей стало меньше более чем на 50%, ведь многие компании перевели сотрудников на удаленный доступ. В их салоне на Патриарших прудах ситуация лучше: снижение небольшое — до 20%. «Дамы, живущие там, говорят, что они самоизолировались, но хотят самоизолироваться красивыми», — поясняет Карельская.