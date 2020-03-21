Кинотеатры по всей России закрываются из-за коронавируса

В Москве пока действуют только ограничения на посещение одного сеанса. Одновременно на нем могут присутствовать не более 50 человек. Такие правила были введены указом столичной мэрии 16 марта (но вступили в силу только 21 марта) и будут действовать до 10 апреля. Тем не менее муниципальная киносеть «Москино» 17 марта объявила о закрытии всех своих 13 кинотеатров до указанного срока.