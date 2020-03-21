Кинотеатры по всей России закрываются из-за коронавируса
Объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила работу 22 из 77 своих площадок, сообщил «Ведомостям» представитель киносети. Это кинотеатры в Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже, Набережных Челнах. Также с 20 марта прекратили пускать зрителей кинотеатры объединенной сети, расположенные в подмосковных торговых центрах «Мега Химки», «Мега Белая Дача» и в московском «Мега Теплый Стан». Эта сеть, по данным «Невафильм Research», – крупнейшая в стране.
У второй по размеру сети в России – «Премьер-зал» – перестали работать 125 кинотеатров из 494, говорит ее гендиректор Владимир Петелин.
Третья по размеру сеть в России «Киномакс» о закрытии своих площадок пока не объявляла.
Четвертая по размеру киносеть в стране «Каро» временно приостановила работу 13 из 30 кинотеатров, сообщил «Ведомостям» представитель этой сети. Это также кинотеатры, расположенные в Санкт-Петербурге и Калининграде, а с 21 марта – и четыре кинотеатра в Москве.
В Санкт-Петербурге перестали работать и кинотеатры сети «Мираж синема».
В регионах кинотеатры закрываются по рекомендации местных властей в связи с угрозой распространения коронавируса, объясняют топ-менеджеры сетей. Так, в Воронеже зрители не смогут попасть на сеансы фильмов до 10 апреля, в Набережных Челнах – до 15 апреля, в Санкт-Петербурге и Калининграде – до 30 апреля. Кинотеатры в торговых центрах «Мега» по рекомендации властей Подмосковья закрыты до 12 апреля.
В Москве пока действуют только ограничения на посещение одного сеанса. Одновременно на нем могут присутствовать не более 50 человек. Такие правила были введены указом столичной мэрии 16 марта (но вступили в силу только 21 марта) и будут действовать до 10 апреля. Тем не менее муниципальная киносеть «Москино» 17 марта объявила о закрытии всех своих 13 кинотеатров до указанного срока.
Закрытие отдельных кинотеатров «Каро» в столице – совместное решение сети и торговых центров, где расположены залы, а именно компании «Энка», владельца этих торговых центров, рассказала гендиректор киносети Ольга Зинякова.
Посещаемость кинотеатров на этой неделе существенно снизилась, следует из данных Единой государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС), которой управляет государственный Фонд кино. 17–18 марта кинозалы посетили в среднем в день 194 600 человек, что в два раза меньше, чем в будни неделей ранее. В Москве в эти же дни посещаемость упала почти в три раза.
Это сопоставимо с темпами падения посещаемости у объединенной сети, говорит ее гендиректор Алексей Васясин. Зинякова также говорит о существенном снижении количества проданных билетов в сети «Каро». У «Премьер-зала» посещения упали на 50–60%, уточнил Петелин.
Киносети, возможно, закрыли бы и больше залов, но им необходимо четкое указание властей, иначе владельцы помещений (большинство кинотеатров в России, особенно сетевых, арендуют площади) практически не идут на уступки и вынуждают кинотеатры и дальше платить полную ставку аренды, объясняют собеседники «Ведомостей».
Ситуация с «Энка» и Ikea (владелец торговых центров «Мега»), которые пошли на уступки кинотеатрам, – пока, скорее, исключение, чем правило, говорит Васясин: «Правильное в данном случае исключение, когда обе стороны понимают ответственности перед обществом и бизнесом».