Российские кинотеатры переходят на повторный показ

За прошедшую неделю ведущие голливудские студии объявили о переносе мировых премьер нескольких крупных релизов, запланированных на март – апрель нынешнего года. Сначала студия MGM заявила, что перенесет с 10 апреля на ноябрь премьеру новой серии о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Затем Paramount отменила прокат хоррора «Тихое место 2» (он должен был стартовать 20 марта), Sony Pictures – прокат «Кролика Питера 2» (должен был стартовать в России 2 апреля), а Universal – очередную часть франшизы «Форсаж» (также 2 апреля). Наконец, в конце недели Disney перенесла сразу три крупных релиза – сказку «Мулан» (27 марта), комикс «Новые мутанты» (3 апреля) и хоррор «Оленьи рога» (17 апреля).