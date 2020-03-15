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Российские кинотеатры переходят на повторный показ

Из-за коронавируса студии отменяют крупные премьеры
Ксения Болецкая
Disney перенесла сразу три крупных релиза – сказку «Мулан» (27 марта), комикс «Новые мутанты» (3 апреля) и хоррор «Оленьи рога» (17 апреля) /Walt Disney

За прошедшую неделю ведущие голливудские студии объявили о переносе мировых премьер нескольких крупных релизов, запланированных на март – апрель нынешнего года. Сначала студия MGM заявила, что перенесет с 10 апреля на ноябрь премьеру новой серии о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Затем Paramount отменила прокат хоррора «Тихое место 2» (он должен был стартовать 20 марта), Sony Pictures – прокат «Кролика Питера 2» (должен был стартовать в России 2 апреля), а Universal – очередную часть франшизы «Форсаж» (также 2 апреля). Наконец, в конце недели Disney перенесла сразу три крупных релиза – сказку «Мулан» (27 марта), комикс «Новые мутанты» (3 апреля) и хоррор «Оленьи рога» (17 апреля).

Американские студии начали переносить релизы еще до того, как в США были зарегистрированы первые сотни заболевших коронавирусом, а в Европе начали закрываться кинотеатры. Компании решили, что не готовы рисковать дорогостоящими проектами, пока Китай, второй по размеру кинорынок в мире, фактически закрыт, а зрители в других странах начинают опасаться посещать массовые мероприятия.

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