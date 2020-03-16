Видеосервисы решили воспользоваться начинающимся карантином
Онлайн-кинотеатр Premier (принадлежит «Газпром-медиа») стал первым видеосервисом в России, который объявил об отмене платы за доступ к своему контенту из-за коронавируса. В начале этого года холдинг уже снизил подписку на сервис до 29 руб. в месяц. В сообщении «Газпром-медиа» нет прямого упоминания коронавируса, но говорится о массовом карантине: «Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома».
Premier последовал примеру сервиса Pornhub, который после распространения вируса в Италии подарил местным жителям бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. После этого один из крупнейших в мире издательских домов – Conde Nast открыл итальянцам на три месяца бесплатный доступ к интернет-версиям своих журналов Vogue, GQ, Wired и т. д.
Российские сервисы, очевидно, рассчитывают на увеличение потребления контента – аналогично тому, как это случилось в Китае. Там жесткий карантин привел к резкому скачку потребления онлайн-сервисов, в том числе времени, которое пользователи тратят на просмотр контента. Мэр Москвы Сергей Собянин уже ввел с 17 марта жесткие ограничения на проведение массовых мероприятий: до 10 апреля их можно проводить не более чем на 50 человек. Из-за этого об отмене спектаклей уже объявили многие столичные театры, отменяются концерты, а обычные кинотеатры вводят ограничение на продажу билетов – не более 50 на сеанс.
В России за онлайн-доступ к сериалам и фильмам уже регулярно платят около 6 млн человек, сообщала аналитическая компания Telecom Daily. Доходы онлайн-кинотеатров, по оценке исследовательской компании «ТМТ консалтинг», выросли в 2019 г. в 1,5 раза до 17,1 млрд руб. Три четверти этой суммы пришлось на платежи пользователей, в том числе 10,2 млрд руб. – подписка.
Об отмене подписки с 16 марта объявил и видеосервис More.TV (принадлежит «Национальной медиа группе» и «СТС медиа»). До сих пор подписка на этот сервис стоила 299 руб. в месяц. Сервис Tvzavr дает три месяца бесплатной подписки тем, у кого есть больничный лист или кто находится дома. Тем, кто остался дома, обещает бесплатный доступ и онлайн-кинотеатр Okko (входит в Rambler Group). В качестве доказательства сервису через специальный бот можно прислать фотографию любого предмета домашнего обихода или даже домашнего питомца.
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») открыл бесплатный доступ на месяц только новым пользователям. Аналогичным образом крупнейший в России онлайн-кинотеатр Ivi до 15 апреля снизил стоимость подписки до 1 руб. для всех новых пользователей. Прежде сервис предоставлял новым пользователям бесплатный доступ на одну неделю.
Те онлайн-сервисы, которые зарабатывают прежде всего на рекламе, а не на подписке, решили привлечь пользователей увеличением числа бесплатного контента. О заметном расширении репертуара бесплатных фильмов и сериалов с середины марта «Ведомостям» заявил гендиректор российского подразделения Megogo Виктор Чеканов.