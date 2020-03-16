Видеосервисы решили воспользоваться начинающимся карантином

Российские сервисы, очевидно, рассчитывают на увеличение потребления контента – аналогично тому, как это случилось в Китае. Там жесткий карантин привел к резкому скачку потребления онлайн-сервисов, в том числе времени, которое пользователи тратят на просмотр контента. Мэр Москвы Сергей Собянин уже ввел с 17 марта жесткие ограничения на проведение массовых мероприятий: до 10 апреля их можно проводить не более чем на 50 человек. Из-за этого об отмене спектаклей уже объявили многие столичные театры, отменяются концерты, а обычные кинотеатры вводят ограничение на продажу билетов – не более 50 на сеанс.