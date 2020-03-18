Кинотеатры попросили поддержки у правительства

Обращение кинотеатров к правительству

Председателю правительства Российской Федерации Господину Мишустину М. В.

Уважаемый Михаил Владимирович,

Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более половины всех коммерческих российских кинотеатров, обращается к Вам от имени всей отрасли кинотеатрального показа, включая все крупнейшие сети кинотеатров: Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Киномакс», «Каро», «Синема Стар», «Пять звезд» и другие.

Неблагоприятная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, оказывает серьезное влияние на все сферы экономики, но в первую очередь на те отрасли, которые связаны со сферой массового досуга населения – рестораны, гостиницы, туристические агентства, парки развлечений, торговые центры и так далее.

Кинотеатры во всем мире оказались в очень тяжелой ситуации:

- большинство стран Европейского Союза ввело существенные ограничительные меры, которые, в первую очередь, коснулись сферы развлечений и досуга;

- все европейские кинотеатры полностью закрыты, как минимум, на 1-1,5 месяца, как и кинотеатры во многих штатах США и в Великобритании;

- все крупнейшие дистрибьюторские компании отменили свои премьеры, запланированные на март, апрель и май 2020 года – кинотеатры лишились таких потенциально кассовых проектов, как: «Форсаж 9», «Кролик Питер 2», «Новые мутанты», «Тихое место 2», «Джеймс Бонд. Не время умирать», «Мулан», «Секрет», «Черная вдова» и многих других;

- российские дистрибьюторы отменяют либо переносят на неопределенный срок и отечественные релизы, например, такие как спортивная драма «На острие», комедия «Непосредственно Каха», триллер «Спутник» и другие;

- компании, производители фильмов уже заявляют об остановке производства фильмов, выход на экраны которых запланирован не только в текущем, но и в следующем году, что крайне негативно скажется на деятельности кинотеатров и после нормализации обстановки. При этом риски самих производителей фильмов будут снижаться за счет развития онлайн-видеосервисов.

В этой ситуации владельцы российских кинотеатров предпринимают все меры по обеспечению эпидемиологической безопасности зрителей, исполняя не только все требования Роспотребнадзора, но и вводя свои, специфические для отрасли, меры – увеличение перерывов между сеансами, отказ от демонстрации фильмов в 3D формате, где используются очки общего пользования, ограничение количества зрителей на сеансах даже там, где такие ограничения не установлены региональными властями. Тем не менее широкое общественное обсуждение возникших проблем с обеспечением профилактики коронавируса также оказывает существенное влияние на отрасль и будет только усиливаться.

На данный момент в связи с закрытием образовательных учреждений отменены все коллективные посещения кинотеатров детьми, региональные власти принимают решения о запрете либо существенном ограничении всех массовых мероприятий. На этом фоне российские кинотеатры столкнулись с катастрофическим падением уровня посещаемости.

В сложившихся условиях действия ограничений по количеству людей, находящихся одновременно в местах массового пребывания, общего снижения посещаемости кинотеатров, отсутствия новых релизов фильмов для показа, кинотеатры не могут продолжать свою работу. В то же время кинотеатры даже в этих непростых условиях безусловно несут бремя исполнения своих обязательств перед персоналом кинотеатров, с целью не допустить отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска и массовых увольнений. Фактически речь идет о наступлении обстоятельств непреодолимой силы для всей сферы кинотеатрального показа.

Кинотеатры, находящиеся в муниципальной собственности, повсеместно закрываются на основании нормативных актов, принятых органами местного самоуправления и региональными органами власти, действие которых, однако, не распространяется на коммерческие развлекательные центры и кинотеатры, находящиеся в таких регионах.

Для принятия коммерческими кинотеатрами решения о закрытии необходимо решение Правительства Российской Федерации о признании ситуации для предприятий кинопоказа форс-мажорной.

Очевидно, что последствия сложившейся на сегодня ситуации на рынке кинотеатрального показа будут оказывать негативное влияние в течение нескольких лет.

Учитывая, что реализация кинобилетов в кинотеатрах является основным источником возврата инвестиций в производство национальных российских фильмов, в том числе созданных при финансовой поддержке за счет средств федерального бюджета, сохранение и поддержка отрасли кинотеатрального показа становится ключевой для сохранения российской кинематографии.

В связи с этим просим Вас дать указание о безотлагательной разработке мер поддержки отрасли кинотеатрального показа с целью не допустить массового закрытия кинотеатров в Российской Федерации на неопределенный срок, в том числе и в период после окончания объявленного режима повышенной готовности.

На наш взгляд, частью таких правительственных мер поддержки могут стать такие меры, как:

1. Упрощенное оформление листов нетрудоспособности работникам занятых в сфере организации культурно-массовых мероприятий, в том числе для предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на территории кинотеатров, развлекательных центров на весь период действия режима повышенной готовности.

2. Сокращение отчислений во внебюджетные фонды (ФСС, ПФР, ФОМС) и в ИФНС (подоходный налог) с даты отмены ограничительных мероприятий, на период до 6 месяцев в размере 50%.

3. Введение механизмов льготного кредитования для организаций, занятых в сфере организации культурно-массовых предприятий (кинотеатров, развлекательных центров, океанариумов), в т.ч. полное 100% субсидирование процентной ставки по кредитам со стороны Федерального бюджета на период до 12 месяцев и частичное субсидирование ставки действующих кредитов на 5-летний период.

4. Прямое указание от органов исполнительной власти на то, что прекращение деятельности культурно-массовых предприятий (кинотеатров, развлекательных центров, океанариумов), инициированное в связи с введением режима повышенной готовности, является форс-мажорным обстоятельством (обстоятельством непреодолимой силы) и, как следствие, основанием для приостановления начисления арендной платы со стороны арендодателей на весь период действия указанных обстоятельств.

5. Сокращение на 50% стоимости тарифов коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение, водоотведение) с даты введения ограничительных мер на период до 6 месяцев с даты окончания действия ограничительных мер.

6. Разработка мер прямой финансовой поддержки кинотеатров, вне зависимости от их формы собственности, в том числе за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в бюджете Российской Федерации по национальному проекту «Культура» по программе создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

Уважаемый Михаил Владимирович, мы убеждены, что пройдут эти непростые времена, и, благодаря нашим совместным усилиям, Вашей поддержке, а также мерам поддержки отрасли кинотеатрального показа Правительством Российской Федерации, российские кинозрители вновь вернутся в кинотеатры, что обеспечит дальнейшее развитие и российской кинематографии, и всего российского общества.