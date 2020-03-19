«Ведомости» против коронавируса
20 марта выйдет не совсем обычный номер газеты «Ведомости». Мы изменили наш логотип на первой полосе. В обновленном виде он появился и на нашем сайте, а также на наших страницах в социальных сетях.
Так мы хотим привлечь внимание к проблеме распространения в России и мире коронавирусной инфекции, заражение которой вызывает болезнь COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже зафиксировано более 207 000 случаев болезни. Умерло более 8600 человек, в том числе более 3200 смертей в Китае и почти 3000 в Италии.
В России масштабы беды не столь велики: 199 случаев заражения, по данным на 19 марта. Однако число людей, подхвативших заразу, растет каждый день на десятки человек, а накануне стало известно о первой в России смерти пациента, у которого был коронавирус.
Остановить распространение заразы мы можем только вместе, если будем соблюдать необходимые в таких случаях меры предосторожности. Например, чаще мыть руки, дезинфицировать смартфоны, клавиатуры, дверные ручки и другие предметы, избегать массового скопления людей и тем более не появляться в людных местах с недомоганием.
Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, один из самых эффективных способов остановить распространение вируса – свеcти к минимуму социальные контакты. Проще говоря, остаться дома. Именно так мы сделали в редакции «Ведомостей» и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний.
Берегите себя и своих близких!
#вседомой