«Ведомости» против коронавируса

Так мы хотим привлечь внимание к проблеме распространения в России и мире коронавирусной инфекции, заражение которой вызывает болезнь COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже зафиксировано более 207 000 случаев болезни. Умерло более 8600 человек, в том числе более 3200 смертей в Китае и почти 3000 в Италии.