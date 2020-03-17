Власти изменят правила работы ресторанов из-за коронавируса
Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс». «Ведомости» ознакомились с копией документа.
Письмо за подписью замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова формально адресовано органам исполнительной власти регионов, которые и должны донести до предприятий общественного питания «превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан» от коронавируса. Все рестораторы письмо получили получили, подтвердил «Ведомостям» президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
Контролирующим и надзорным органам органам Евтухов поручил прекратить все проверки торговых точек и заведений общепита, кроме проверок реализации мер, о которых говорится в письме. Организациям общественного питания рекомендуется незамедлительно принять следующие меры:
расставить столы и стулья таким образом, чтобы между посетителями было не менее 1 метра;
допускать посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом или их обработки дезинфицирующими средствами;
сотрудников кафе и ресторанов обязать спрашивать у посетителей о простудных или респираторных заболеваниях и не обслуживать посетителей с симптомами простуды и ОРВИ;
усилить работу системы вентиляции, чаще проветривать помещения;
посетителей старше 60 лет уговаривать отказаться от посещения кафе или ресторана;
выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и рабочего инвентаря;
не допускать к работе сотрудников с симптомами простуды и ОРВИ, повышенной температурой, а также вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.
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Ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе сложная: в марте обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%, говорится в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина, подписанном представителями Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), общественной организации «Опора России» и Торгово-промышленной палаты (ТПП). Авторы письма связывают это с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией и ограничительными мерами. Они предлагают властям поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов. Для этого необходимо освобождение предприятий общественного питания от уплаты всех налогов – до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных из-за коронавируса. На тот же срок бизнес просит ввести мораторий на взимание арендной платы и оплаты коммунальных услуг. Займы предлагается рефинансировать с помощью государственных гарантий, обеспечив ресторанам и отелям кредитные каникулы до конца 2020 г. Также, считают авторы письма, необходим мораторий на проверки предприятий общественного питания и гостиниц на три года.