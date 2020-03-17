Власти изменят правила работы ресторанов из-за коронавируса

Ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе сложная: в марте обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%, говорится в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина, подписанном представителями Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), общественной организации «Опора России» и Торгово-промышленной палаты (ТПП). Авторы письма связывают это с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией и ограничительными мерами. Они предлагают властям поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов. Для этого необходимо освобождение предприятий общественного питания от уплаты всех налогов – до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных из-за коронавируса. На тот же срок бизнес просит ввести мораторий на взимание арендной платы и оплаты коммунальных услуг. Займы предлагается рефинансировать с помощью государственных гарантий, обеспечив ресторанам и отелям кредитные каникулы до конца 2020 г. Также, считают авторы письма, необходим мораторий на проверки предприятий общественного питания и гостиниц на три года.