Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств из-за коронавируса

Сложно говорить, как принятие этого законопроекта повлияет на аптечную розницу сейчас, говорит гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин: слишком большая «турбулентность» в отрасли, связанная с информационной повесткой. «36,6», по его словам, готова к онлайн-торговле нерецептурными лекарствами, как именно будет организовываться она — он не уточнил. По словам Кузина, в онлайн-торговле нерецептурными препаратами есть свои риски — например, есть информация, что сбивающий температуру «Ибупрофен» ухудшает состояние человека при коронавирусе.