Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств из-за коронавируса
«Указ только что подписал <...> по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств», — сказал он на совещании с членами правительства, передал «Интерфакс». Путин добавил, что в указе прописана необходимость внести предложения по изменению в нормативную базу о повышении ответственности за контрафакт: «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».
16 марта отраслевые ассоции интернет-компаний просили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами. Законопроект будет принят в конце этой – начале следующей недели, обещал участвующий в работе над законопроектом собеседник «Ведомостей».
В России пытались легализовать дистанционную продажу лекарств несколько лент. Госдума приняла соответствующий законопроект еще в 2017 г., но затем инициатива погрязла в согласованиях,
Сложно говорить, как принятие этого законопроекта повлияет на аптечную розницу сейчас, говорит гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин: слишком большая «турбулентность» в отрасли, связанная с информационной повесткой. «36,6», по его словам, готова к онлайн-торговле нерецептурными лекарствами, как именно будет организовываться она — он не уточнил. По словам Кузина, в онлайн-торговле нерецептурными препаратами есть свои риски — например, есть информация, что сбивающий температуру «Ибупрофен» ухудшает состояние человека при коронавирусе.
Указ президента — безусловно, очень позитивная новость, в условиях эпидемии коронавируса закон нужен как никогда, считает гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. По его словам, «отрасль будет рада принятию такого закона».
Продажа только безрецептурных лекарств не решит всех вопросов: чтобы полностью обезопасить себя и окружающих от заражения любой инфекцией, нужно, чтобы у людей была возможность не выходить из дома, говорил ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Онлайн-торговля лекарствами поможет минимизировать контакт людей друг с другом и усилить профилактические меры, вводимые в Москве, отмечает президент Национальная ассоциация дистанционной торговли Александр Иванов.